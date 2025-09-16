Vietjet accueille un nouveau gros-porteur, portant sa flotte à 121 avions

Le 14 septembre, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a officiellement accueilli un nouvel A330 gros-porteur immatriculé VN-A820, portant ainsi sa flotte totale à 121 avions, incluant Vietjet Thaïlande et Vietjet Kazakhstan.

Photo : VJ/CVN

Il s'agit d'une étape importante qui confirme la capacité de Vietjet à se développer durablement dans le cadre de sa stratégie d'expansion de son réseau mondial, afin de répondre aux besoins croissants en matière de voyages et de commerce d'ici la fin de l'année.

Équipé du moteur Rolls-Royce Trent 700 de pointe et économe en carburant, cet avion A330 sera immédiatement opérationnel sur des lignes long-courriers vers l'Australie, l'Inde, le Japon, le Kazakhstan et l'Europe, offrant aux passagers une expérience de vol confortable et moderne.

L'avion se distingue par ses couleurs rouge et jaune vifs symbolisant l'esprit d'intégration, de connexion culturelle et de développement mondial. Avec une flotte moderne et plus de 400 nouveaux avions commandés à Airbus et Boeing d'ici 2030, Vietjet continue d'étendre son réseau de vols, d'appliquer des technologies de pointe, d'optimiser son efficacité opérationnelle, d'accroître durablement la valeur pour les investisseurs et d'offrir des vols sûrs et mémorables à ses clients du monde entier.

Compagnie aérienne nouvelle génération

Photo : VJ/CVN

Compagnie aérienne innovante, Vietjet mène la révolution du transport aérien au Vietnam, dans la région et même au niveau mondial. Grâce à son exceptionnelle maîtrise des coûts, de l’exploitation et des opérations, Vietjet propose des voyages économiques et flexibles, avec une gamme diversifiée de services répondant aux attentes de tous les passagers.

Vietjet est membre officiel de l’Association du transport aérien international (IATA) et détient la certification IOSA (Audit de sécurité opérationnelle). Première compagnie aérienne privée du Vietnam, elle est classée 7 étoiles - la note maximale mondiale en matière de sécurité - par le prestigieux organisme AirlineRatings, et figure dans le Top 50 mondial des compagnies aériennes pour leurs performances opérationnelles et leur santé financière selon Airfinance Journal. Elle reçoit régulièrement le prix de "Meilleure compagnie low-cost" décerné par de prestigieuses institutions telles que Skytrax, CAPA et AirlineRatings.

Tân Dat/CVN