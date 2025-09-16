Le Vietnam facilite l'accès aux entreprises britanniques

La déclaration a été formulée par le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, lors d'une rencontre avec Matt Western, envoyé spécial du Premier ministre britannique pour le commerce, en marge de sa mission au Royaume-Uni et en Italie.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont discuté de la coopération bilatérale. Le ministre des Finances a souligné que le Royaume-Uni était un partenaire d'une importance stratégique pour le Vietnam, d'autant plus que ces dernières années, les relations économiques, commerciales et d'investissement entre les deux pays ont maintenu une tendance de croissance positive.

Des accords de libre-échange tels que l'UKVFTA et le CPTPP ont, selon lui, significativement élargi les opportunités pour les entreprises des deux nations. En matière douanière, les procédures en vue de la signature d'un accord gouvernemental sur la coopération et l'assistance administrative mutuelle sont en bonne voie.

Le ministre des Finances a exprimé sa conviction que cette rencontre marque une étape clé vers un élargissement de la coopération bilatérale, contribuant activement au développement socio-économique des deux pays. Il a également mis en avant l'importance de l'année 2025, qui célébrera les 15 ans du partenariat stratégique entre le Vietnam et le Royaume-Uni (2010-2025). Le ministre a formé le vœu que cette relation puisse être élevée au rang de partenariat stratégique global, ouvrant ainsi la voie à un cadre de coopération plus profond, plus complet et plus solide dans de nombreux domaines.

De son côté, Matt Western a exprimé sa satisfaction devant le développement vigoureux des relations économiques, commerciales et d'investissement entre les deux pays. Il a particulièrement salué les efforts du Vietnam en matière de réforme institutionnelle, de développement du marché financier et d'intégration internationale.

Matt Western a affirmé que le Royaume-Uni était prêt à partager son expérience, à fournir une assistance technique et à coopérer étroitement avec les agences vietnamiennes concernées pour la création d'un centre financier international au Vietnam ainsi que pour soutenir le processus de reclassement du marché boursier vietnamien, facilitant ainsi les flux de capitaux internationaux et renforçant la confiance des investisseurs mondiaux.

Dans le domaine de la coopération en matière d'investissement, le Royaume-Uni dénombre actuellement 606 projets actifs au Vietnam, représentant un capital total enregistré de 4,65 milliards de dollars, ce qui le positionne au 15e rang des 152 pays et territoires investissant au Vietnam.

VNA/CVN