L’e-commerce transfrontalier, tremplin des entreprises vietnamiennes vers le monde

Le marché mondial du commerce électronique transfrontalier a atteint 791,5 milliards de dollars fin 2024 et devrait enregistrer une croissance annuelle de plus de 30% dans les années à venir. Une dynamique considérée comme une chance majeure pour les entreprises vietnamiennes.

Photo : VGP/CVN

Dans le cadre du Plan directeur national de développement du commerce électronique pour la période 2026-2030, le Vietnam ambitionne de faire du commerce électronique transfrontalier l’un de ses piliers stratégiques, afin de bâtir un écosystème d’exportations numériques durable et de renforcer sa compétitivité internationale.

Selon Nguyên Thi Hoài An, vice-présidente de l’Alliance mondiale du commerce électronique transfrontalier (ACBC Global) et présidente d’ACBC Vietnam, l’e-commerce transfrontalier ne constitue pas seulement une nouvelle infrastructure commerciale, mais agit également comme une véritable "extension" de la mondialisation, permettant aux produits et aux valeurs de circuler au-delà des frontières.

Elle a estimé que le Vietnam se trouve à un "moment décisif pour percer", grâce à des atouts stratégiques tels que sa position géographique avantageuse, ses ressources abondantes et une main-d’œuvre jeune, capable de s’adapter rapidement au numérique.

De son côté, Xiao Qiuli, directeur général de GGBingo (Chine), a souligné que les entreprises vietnamiennes peuvent accroître leur compétitivité mondiale en tirant pleinement parti des plateformes comme Amazon, TikTok Shop, Lazada, Shopee ou JD.com.

Pour exploiter efficacement le commerce électronique transfrontalier, les entreprises vietnamiennes doivent garantir la qualité de leurs produits, assurer la transparence de l’origine et obtenir des certifications internationales. Ces critères renforcent la confiance des consommateurs et facilitent l’accès aux marchés mondiaux.

Pour les petites et moyennes entreprises, Vu Xuân Linh de Sea Group a indiqué que le marché de l’ASEAN représente une "frontière numérique" idéale. Quatrième plus grand marché d’exportation pour le Vietnam, l’ASEAN a atteint une valeur commerciale de 37 milliards de dollars en 2024, et son commerce électronique devrait peser 330 milliards de dollars d’ici 2025. Des initiatives comme la plateforme Shopee International Platform (SIP) ont déjà permis à plus de 350.000 PME vietnamiennes de se lancer dans l’exportation en ligne. Un autre levier crucial réside dans l’investissement dans la logistique internationale et la formation des ressources humaines.

Les entreprises souhaitant se tourner vers les marchés européens peuvent s’appuyer sur la plateforme Miss Linh, créée en 2023 aux Pays-Bas, qui accompagne actuellement plus de 25 marques vietnamiennes de produits alimentaires. Toutefois, Nga Dang, fondatrice de Vietnam Food Europe B.V., a rappelé que les normes européennes imposent une préparation rigoureuse.

En Chine, un marché fort d’un milliard de consommateurs, les exigences sont également élevées. Selon l’expert Chen Jia, la certification numérique PEOP, qui combine QR code et intelligence artificielle, pourrait devenir un véritable "passeport vert" pour les produits vietnamiens tels que le café, la noix de cajou, le durian ou le fruit du dragon, renforçant leur image et facilitant leur accès aux consommateurs.

VNA/CVN