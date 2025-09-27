Le Vietnam, destination de prédilection des touristes

Porté par une stratégie touristique efficace, le Vietnam a accueilli près de 14 millions de visiteurs étrangers en huit mois, marquant une hausse de près de 22% et consolidant sa place parmi les destinations les plus prisées au monde.

>> Quang Ninh cherche à attirer plus de croisiéristes internationaux

>> Tunnels : Soleil dans l’obscurité suscite les circuits historiques à Hô Chi Minh-Ville

>> Hanoï parmi les 15 villes les plus populaires auprès des touristes

>> Dà Nang, le numérique au service d’un tourisme en plein essor

Photo : VNA/CVN

Le pays s’impose comme l’une des destinations touristiques les plus performantes au monde, selon le dernier Baromètre du tourisme mondial publié par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) des Nations unies le 9 septembre. Avec une croissance impressionnante de 21% des arrivées de touristes internationaux au premier semestre de 2025, le Vietnam a surpassé largement la moyenne mondiale de 5% et se place aux côtés de destinations comme le Japon.

Cette performance remarquable traduit un rebond soutenu et une attractivité croissante en Asie-Pacifique, une région qui affiche globalement une hausse de 11% sur la même période. Au cours des huit premiers mois de l’année, le Vietnam a accueilli près de 14 millions de visiteurs étrangers, soit une augmentation de 21,7% en glissement annuel.

Photo : VNA/CVN

La Chine et la République de Corée demeurent les deux premiers marchés émetteurs, représentant à elles seules près de la moitié du total. La Chine arrive en tête avec plus de 3,5 millions de visiteurs (25,4%), suivie de la République de Corée avec plus de 2,9 millions (20,9%). Les autres marchés figurant dans le Top dix sont : Taïwan (Chine), les États-Unis, le Japon, le Cambodge, l’Inde, la Russie, l’Australie et la Malaisie.

Assouplissement des politiques de visas

En Europe, la plupart des marchés poursuivent leur dynamique de croissance, notamment le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Danemark, la Suède et la Norvège. Au sein de l’ASEAN, les Philippines, le Cambodge, le Laos, l’Indonésie, la Malaisie, Singapour et la Thaïlande enregistrent également une progression notable.

Particulièrement remarquable, le marché russe a bondi de 164,9%, grâce aux campagnes de promotion et de communication organisées en Russie par l’Autorité nationale du tourisme, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi que par les localités et entreprises vietnamiennes.

Photo : VNA/CVN

Cette explosion touristique est attribuée à plusieurs facteurs clés : un assouplissement des politiques de visas facilitant l’entrée des visiteurs, des campagnes promotionnelles vigoureuses et le lancement de nouvelles lignes aériennes desservant des lieux très attractifs comme Khanh Hoà et Dà Nang (Centre). Ces initiatives contribuent à offrir une meilleure accessibilité et une expérience touristique enrichie, renforçant la position du Vietnam sur la scène mondiale.

En 2024, le pays a déjà franchi une étape majeure en accueillant près de 17,5 millions de voyageurs étrangers, portant la croissance annuelle à 38,6% sur un an.

Cette dynamique est également soutenue par un contexte mondial plus favorable : baisse de l’inflation, stabilité politique relative, et des économies locales qui profitent pleinement de la vitalité du secteur touristique. Selon Zurab Pololikashvili, secrétaire général de l’OMT, “le tourisme international reste une source majeure d’emplois et de revenus, mais cette croissance doit être inclusive et durable pour préserver les richesses naturelles et culturelles des destinations”.

Objectif : 25 millions de visiteurs étrangers en 2025

Photo : VNA/CVN

À noter que la période de mai à août correspond à la basse saison touristique pour les visiteurs étrangers. Avec l’objectif ambitieux d’attirer 25 millions de visiteurs étrangers en 2025, les chiffres actuels - déjà près de 14 millions sur les huit premiers mois - laissent envisager un dépassement de cette cible. Ce succès réaffirme l’émergence du Vietnam en tant qu’acteur incontournable du tourisme mondial, valorisant sa richesse culturelle, ses paysages diversifiés et son accueil chaleureux.

À l’échelle globale, les tendances du premier semestre 2025 montrent une reprise hétérogène : l’Afrique (+12%), l’Asie-Pacifique (+11%), l’Europe (+4%) et les Amériques (+3%) enregistrent toutes des progressions, bien que certaines régions rencontrent encore des défis. Par ailleurs, l’indice de confiance des Nations unies dans le tourisme est en légère hausse pour la fin 2025, soulignant un optimisme prudent malgré les incertitudes.

En résumé, le Vietnam incarne parfaitement la vitalité retrouvée du tourisme international. Son exceptionnel taux de croissance démontre qu’il est devenu une destination incontournable pour les voyageurs du monde entier, attirés par son authenticité, son dynamisme et ses paysages.

Thuy Hà/CVN