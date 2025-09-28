Visa, vols, diversité des produits : l’équation touristique gagnante

Cette année, le tourisme vietnamien affiche une progression remarquable, y compris durant la basse saison (mai-août) pour les visiteurs étrangers. Cette dynamique s’explique par des politiques de visa simplifiées, des liaisons aériennes directes vers les destinations phares et une offre enrichie en expériences et services.

Selon les données de l’Office national des statistiques, le nombre de touristes internationaux arrivant au Vietnam en juillet et août 2025 a atteint respectivement 1,56 million et 1,68 million, un chiffre plus élevé que pendant les mois de pointe de l’année dernière. Il s’agit d’une hausse respectivement de 16% et 36% sur un an.

Photo : VNA/CVN

Au cours des huit premiers mois de l’année, le nombre total de visiteurs étrangers a atteint près de 14 millions, soit une hausse de 21,7% en glissement annuel, et ce chiffre devrait continuer d’augmenter dans les mois à venir, notamment pendant la saison des fêtes.

L’une des raisons pour lesquelles les touristes internationaux continuent d’affluer au pays pendant la basse saison est due aux politiques nationales, telles que la promotion du tourisme à travers des événements culturels et gastronomiques dans les grandes villes comme Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. De plus, la suppression du visa pour les citoyens de certains pays et l’assouplissement des règles relatives aux visas ont également contribué à attirer davantage de touristes.

Croissance record

Les vols directs vers des destinations touristiques populaires comme Dà Nang, Nha Trang (Centre) et Phu Quôc (Sud) en provenance de marchés clés tels que la Chine, la République de Corée, l’Inde et l’Australie, ont également facilité les déplacements des visiteurs internationaux.

Trân Thi Bao Thu, directrice de la communication de Vietluxtour, partage que le développement d’une gamme diversifiée de produits touristiques, allant du tourisme balnéaire à la détente jusqu’aux festivals internationaux, a contribué à attirer un grand nombre de touristes pendant l’été. Des destinations comme Ha Long (Nord), Dà Nang, Nha Trang et Phu Quôc sont devenues des endroits idéaux pour les touristes internationaux, qui cherchent des vacances agréables tout en expérimentant des activités culturelles uniques.

Outre les politiques nationales, la situation géopolitique et les tendances mondiales du tourisme ont également créé une grande opportunité pour le Vietnam. Depuis la fin de la pandémie de COVID-19, les touristes occidentaux ne privilégient plus les voyages en automne-hiver pour éviter le froid, mais préfèrent désormais les destinations estivales à des prix abordables et au climat agréable. Cela a permis au Vietnam, avec son climat tropical et ses magnifiques plages, de devenir une destination attrayante pour les touristes internationaux, notamment en provenance d’Europe.

Photo : VNA/CVN

De nombreux touristes internationaux choisissent le Vietnam pendant la basse saison en raison de prix d’avion et de services touristiques plus abordables comparés aux saisons hautes. Natacha Santos, une visiteuse en provenance du Portugal, explique : “J’aime venir au Vietnam pendant la basse saison, car les billets d’avion sont moins chers et je préfère découvrir des endroits tranquilles, moins bondés de touristes”.

L’attrait du pays en tant que destination populaire pour les voyageurs internationaux peut également être attribué à ses coûts abordables, à la facilité d’accès et, surtout, à sa sécurité élevée. Certains pays d’Asie du Sud-Est comme la Thaïlande et l’Indonésie rencontrent des difficultés de récupération post-pandémie ou subissent des problèmes de sur-tourisme, ce qui permet au Vietnam de se positionner comme une alternative attrayante.

De plus, les conditions climatiques extrêmes en Europe ont poussé de nombreux touristes à rechercher des destinations plus fraîches. Les étés torrides dans des pays du Sud de l’Europe comme l’Espagne, l’Italie et la Grèce ont incité de nombreux voyageurs européens à choisir le Vietnam, qui bénéficie d’un climat agréable et de plages magnifiques.

Photo : CTV/CVN

Les politiques de visa simplifiées et les vols directs en provenance de pays comme la Russie et l’Inde ont également contribué à augmenter le nombre de touristes internationaux au Vietnam.

En particulier, le nombre de visiteurs en provenance de Russie et d’Inde a fortement augmenté, enregistrant une hausse de 300 % par rapport à l’année précédente. Cela a permis de maintenir un flux constant de touristes, indépendamment des saisons touristiques.

Essor des marchés

Pham Hà, Pdg de Lux Group, remarque : “Le Vietnam profite de l’essor des marchés asiatiques, en particulier des plus grands comme la Chine et la République de Corée. Le nombre de touristes en provenance de ces pays a tendance à être stable tout au long de l’année, sans dépendre de la saison touristique”.

À l’avis des experts du tourisme, l’afflux de touristes internationaux tout au long de l’année, plutôt que seulement pendant la saison haute, est un signal positif, permettant à l’industrie touristique de maintenir sa stabilité et de réduire les risques liés à la dépendance vis-à-vis de quelques mois spécifiques. Avec cette croissance continue, il est prévu que le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam en septembre et pendant les mois suivants continue d’augmenter, en particulier pendant la période des festivals.

Ce résultat démontre que le Vietnam devient une destination attractive non seulement pendant la saison haute, mais aussi pendant la basse saison, offrant ainsi de grandes opportunités pour un développement touristique durable à long terme.

Phuong Anh - Hoàng Lan/CVN