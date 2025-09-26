La chasse aux nuages au sommet de Dông Cao donne une parenthèse enchantée du voyage

Chaque année entre septembre et octobre, le plateau de Dông Cao, dans la commune de Van Son, province de Bac Ninh (Nord), attire des centaines de visiteurs venus chasser les nuages, camper et profiter de l’air pur au cœur de paysages montagneux rares et préservés.

>> Une destination incontournable de Bac Giang, comparée à "un Dà Lat miniature"

>> Le col de Hai Vân figure parmi les meilleurs road trips au monde

Photo : VNA/CVN

Situé à plus de 1.000 m d’altitude, Dông Cao est surnommé le "Sa Pa en miniature". Ses prairies verdoyantes à perte de vue, ses montagnes rocheuses ondulantes et son climat rafraîchissant en font une destination de camping idéale, notamment pour les jeunes voyageurs. Le point culminant est l’expérience matinale de la "chasse aux nuages", tant attendue.

À l’aube, des couches de nuages blancs déferlent telles des vagues océaniques, révélant progressivement de vastes prairies verdoyantes tandis que le soleil pointe à l’horizon. Le paysage se pare de nuances de rose éclatantes avant de s’illuminer d’une lumière vive, révélant montagnes, prairies verdoyantes et une "mer de nuages" infinie.

Nguyên Xuân Thoa, un habitant local, explique qu’il doit se lever à 03h00 du matin et parcourir 20 km depuis la commune de An Châu jusqu’à Dông Cao, suivi d’une ascension de 30 minutes jusqu’au sommet pour immortaliser ce moment à couper le souffle.

Pour des touristes comme Doàn Phuong Hoa, originaire de la province de Lang Son, le voyage nécessite une nuitée. "Nous sommes partis à 1 h du matin et sommes arrivés vers 04h00. Dès notre arrivée au sommet, de nombreux autres voyageurs nous attendaient déjà. Tout le monde était impatient de prendre des photos, de s’enregistrer et d’admirer le paysage", se souvient-elle.

Pour profiter pleinement de l’expérience, de nombreux jeunes voyageurs choisissent de camper toute la nuit. Nguyên Minh Tuân, un passionné d’aventure originaire de Hanoï, raconte que son groupe a quitté la capitale à 06h00 du matin, s’est arrêté pour déjeuner à An Châu, puis a continué sur des routes de montagne sinueuses et bordées de forêts jusqu’à Dông Cao.

Photo : VNA/CVN

"À l’automne, nous avons planté nos tentes dans la prairie, allumé un feu, fait des grillades et discuté sous le ciel étoilé. Le ciel nocturne ici, parsemé d’innombrables étoiles, est complètement différent du smog et des lumières de la ville ; c’est inoubliable", confie-t-il.

Selon Thân Van Hiêu, directeur adjoint du Centre de promotion culturelle et touristique de Bac Ninh, l’ancien district de Son Dông regorge de ressources naturelles, notamment le plateau de Dông Cao , qui offre un climat favorable, des forêts, des montagnes et des ruisseaux. Ces dernières années, le camping et la chasse aux nuages y sont devenus de plus en plus populaires, notamment auprès des jeunes touristes en quête d’opportunités de photos et d’enregistrement.

Il a souligné que les autorités locales doivent collaborer avec les services concernés pour élaborer des plans directeurs et des modèles de services liés au tourisme, garantissant ainsi des bénéfices aux communautés locales tout en réinvestissant dans les services et en renforçant la sécurité des visiteurs.

Outre le camping et la chasse aux nuages, les touristes peuvent également découvrir les traditions locales telles que les bains aux herbes ethniques Dao, la cascade de Ba Tia ou le complexe touristique spirituel et écologique de Tây Yên Tu.

Lê Van Thinh, un habitant local, a exprimé l’espoir que les autorités poursuivront le développement d’un tourisme durable, avec des mesures de protection de l’environnement renforcées et des politiques encourageant le tourisme communautaire, afin que les habitants puissent gagner leur vie tout en préservant le paysage naturel.

VNA/CVN