Le tourisme cible le marché nord-américain pour dynamiser son plan annuel

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme (MoCST) a approuvé une feuille de route pour les relations touristiques et commerciales en Amérique du Nord afin d’accélérer efficacement le plan de relance du tourisme en 2025.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, a signé une décision approuvant les grandes lignes du programme, qui vise à atteindre l’objectif d’accueillir 25 millions de touristes étrangers et 150 millions de visiteurs nationaux cette année.

Photo : TTDL/CVN

Ce programme, qui se déroulera du 1er au 10 novembre 2025, fait suite à la résolution N°226/NQ-CP du gouvernement en date du 5 février 2025, qui garantit un objectif de croissance nationale annuelle de 8,3 à 8,5% ou plus.

Le programme vise à accroître la notoriété et à promouvoir l’image du "Vietnam - Beauté infinie" ; et pour les touristes américains, consolidera l’image et le positionnement du pays comme destination touristique sûre, conviviale, diversifiée, riche en expériences, en identité et en nature majestueuse, selon un rapport du MoCST.

Il contribuera à promouvoir et à diffuser la beauté de la nature, de la culture et du peuple vietnamiens, ainsi qu’à promouvoir des produits et services touristiques spécifiques adaptés aux goûts du marché américain, en particulier auprès des classes moyennes et haut de gamme.

Le programme stimulera la demande et inspirera confiance aux touristes américains, les incitant à choisir le Vietnam. Il contribuera à une augmentation de 10% du nombre de touristes américains dans le pays d’ici 2026, a indiqué le MoCST sur son site web.

Ce programme introduira un espace de tourisme culinaire, renforçant ainsi la sympathie, la compréhension et l’affection des Américains pour le Vietnam, créant ainsi des opportunités pour les prestataires de services touristiques de se rencontrer, d’établir des liens, de signer des protocoles d’accord avec des entreprises et partenaires américains, et favorisant l’échange d’informations, la coopération en matière de développement de produits et l’expansion du marché touristique.

Le programme devrait stimuler la croissance du nombre de visiteurs internationaux au Vietnam et améliorer la compétitivité du tourisme vietnamien sur le marché international grâce à des activités de promotion, de publicité, à l’application de politiques préférentielles et à des procédures d’entrée simplifiées.

Les entreprises bénéficieront d’un soutien pour mieux comprendre les besoins changeants du marché américain et proposer ainsi de nouvelles offres adaptées aux futurs visiteurs américains.

Ce programme vise à affirmer le rôle moteur du MoCST dans l’orientation des stratégies et l’organisation d’activités visant à construire et à développer la marque touristique nationale sur le marché américain ; à stimuler la coopération en matière d’investissement, de commerce et de communication dans le secteur touristique ; et à contribuer à l’amélioration de l’efficacité de la promotion et de la publicité touristiques, créant ainsi une dynamique pour la reprise et le développement durable du tourisme.

Une série d’activités seront organisées, notamment une réunion d’affaires (B2B), un événement de présentation du tourisme vietnamien, une soirée d’échanges commerciaux, un spectacle d’art traditionnel, un espace café vietnamien et un programme de promotion de la communication organisé avant, pendant et après l’événement.

Le MoCST a chargé l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (ANTV) et le Fonds de soutien au développement du tourisme de présider et d’organiser le programme, tandis que d’autres unités du MoCST sont chargées de coordonner avec eux la mise en œuvre des tâches et de garantir son calendrier.

Selon l’ANTV, les arrivées de touristes américains au Vietnam se sont établies à 259.000 au premier trimestre de cette année, se classant en 4e place parmi les marchés ayant le plus grand nombre de touristes au Vietnam derrière la Chine et la Républiques de Corée et Taïwan (Chine) mais devant le Cambodge, le Japon, l’Australie, l’Inde, la Malaisie et la Russie.

VNA/CVN