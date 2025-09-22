Prix du tourisme 2025 : un levier pour renforcer l’image du Vietnam

L’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, en coopération avec le journal Văn Hóa (Culture), a annoncé le 22 septembre le lancement des Prix du tourisme vietnamien 2025. Cette distinction prestigieuse, la plus haute du secteur, vise à honorer les organisations et entreprises ayant contribué à renforcer la position et l’attractivité du tourisme vietnamien.

>> Cinq homestays pour admirer la saison dorée à Hoàng Su Phi

>> Le tourisme promeut des solutions globales pour atteindre la ligne d’arrivée

>> Développer le tourisme durable grâce à l’énergie propre

Photo : BCP/CVN

Après la période marquée par la pandémie de COVID-19, le tourisme national connaît une reprise dynamique. Au cours des huit premiers mois de 2025, le pays a accueilli près de 14 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 21,7 % sur un an, ainsi qu’environ 106 millions de visiteurs domestiques. Ces flux ont généré des recettes estimées à 707.000 milliards de dôngs.

Selon Hà Van Siêu, directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme, l’édition 2025 est particulièrement significative, car elle coïncide avec le 65e anniversaire de la fondation du secteur et marque la 20e remise de ces prix, après une interruption de cinq ans liée à la pandémie.

La reprise de cette distinction traduit la volonté de reconnaître les efforts constants des acteurs du tourisme dans un contexte économique en pleine évolution.

Le Prix du tourisme 2025 récompensera 18 titres répartis en 11 catégories, couvrant notamment les agences de voyages, hôtels, restaurants, services de transport, centres de formation, produits touristiques innovants et initiatives en faveur du tourisme durable.

La cérémonie de remise des prix se tiendra le 27 septembre au Centre de conférences Vin-Palace Cô Loa, dans la comunne de Dông Anh (Hanoï), et sera retransmise en direct sur la Télévision nationale du Vietnam.

VNA/CVN