Tourisme au Vietnam : patrimoine architectural et historique

Bienvenue au Vietnam, un pays luxuriant en forme de S bordant la Mer Orientale. Du nord au sud, ses bâtiments anciens et monuments historiques témoignent de manière durable du riche substrat culturel du pays.

>> Prix du tourisme 2025 : un levier pour renforcer l’image du Vietnam

>> Les touristes russes affluent à Khanh Hoa sur un air d’accordéon

>> Le tourisme cible le marché nord-américain pour dynamiser son plan annuel

Photo : VNA/CVN

Dans l'ancienne capitale impériale de Huê, la porte Ngo Môn, le palais Thai Hoa et le tombeau de Tu Duc, avec leurs toits de tuiles vernissées aux courbes gracieuses se reflétant dans la rivière des Parfums, conservent encore la majesté de la cour royale et rappellent l'âge d'or du pays.

La vieille ville de Hôi An est un véritable musée vivant d'échanges culturels. Ses maisons en bois centenaires, ses lanternes scintillantes et son mélange unique d'architecture vietnamienne, chinoise et japonaise créent une atmosphère enchanteresse.

Au cœur de Hanoï, la Tour de la Tortue se dresse paisiblement sur le lac Hoàn Kiêm, tandis que le Temple de la Littérature, tout proche, avec ses stèles de lettrés, incarne une tradition millénaire d'apprentissage.

Au milieu des gratte-ciel, des bâtiments de style européen ajoutent une autre couche d'histoire, notamment la cathédrale Notre-Dame de Saïgon, dont le design gothique saisissant est un symbole intemporel dans une ville dynamique et jeune.

Le Vietnam est également fier de ses sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, par exemple le sanctuaire de My Son dans la ville de Dà Nang ou le complexe paysager de Tràng An à Ninh Binh, où culture et nature cohabitent en parfaite harmonie.

Chaque monument et relique est un chapitre vivant de l'histoire, invitant les visiteurs à voyager dans le temps et à découvrir l'esprit de la nation dans chaque pierre et chaque tuile.

Suivez votre cœur et découvrez le charme intemporel du Vietnam.

VNA/CVN