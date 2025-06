Hanoï parmi les 15 villes les plus populaires auprès des touristes

Le magazine britannique Time Out a récemment publié un article intitulé Les villes que les touristes délaissent et où ils se dirigent. Selon cet article, le tourisme mondial est en pleine mutation. Pour diverses raisons, certaines villes sont délaissées par les touristes, tandis que d'autres sont particulièrement prisées par ces derniers. Parmi les 15 villes les plus prisées des touristes, Hanoï (Vietnam) se classe 11e.