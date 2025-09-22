Développer le tourisme durable grâce à l’énergie propre

Le développement durable dans le domaine du tourisme est un long parcours qui exige persévérance et patience. Hô Chi Minh-Ville en particulier, et le pays en général, s’orientent vers l’utilisation des énergies propres afin de répondre aux besoins des visiteurs et de mettre progressivement en œuvre la transition verte dans cette "industrie sans fumée".

La zone spéciale de Côn Dao promet de devenir une destination idéale pour le tourisme vert de Hô Chi Minh-Ville après son rattachement. Selon Lê Anh Tu, secrétaire du Comité du Parti de la zone, Côn Dao s’efforce de devenir une "île verte, intelligente et agréable à vivre".

Pour la période 2025-2030, Côn Dao se concentrera sur trois percées : achever les infrastructures de traitement des eaux usées et des déchets tout en développant un transport vert ; promouvoir un tourisme écologique de haute qualité ; renforcer la réforme administrative associée à la transformation numérique et construire une île intelligente.

En particulier, le développement d’un réseau de transports publics utilisant des bus à énergie propre est considéré comme une solution essentielle pour promouvoir le tourisme durable. Dans un avenir proche, Côn Dao devrait disposer de six lignes de bus au service des habitants et des visiteurs.

Selon les experts, la consommation énergétique dans le tourisme provient principalement du transport et de l’exploitation des complexes hôteliers. Ainsi, l’utilisation rationnelle et économe de l’énergie constitue le premier préalable au développement d’un tourisme durable. Toutefois, le Vietnam ne compte encore que peu d’établissements touristiques certifiés "verts".

Ta Thi Tu Uyên, directrice adjointe du département Développement commercial de Vietravel, a indiqué que la majorité des touristes internationaux s’intéressent aujourd’hui aux produits respectueux de l’environnement et sont prêts à payer plus cher pour vivre une expérience verte. Les visiteurs d’Europe et d’Amérique du Nord posent même des exigences précises, comme des hôtels utilisant des énergies renouvelables ou des destinations disposant de certifications durables.

Aspects durables

"Pour y répondre, Vietravel a mis en œuvre plusieurs solutions : conception d’itinéraires limitant les déplacements, choix d’hébergements certifiés verts, renforcement des activités d’expérience communautaire, gestion de la restauration afin de réduire le gaspillage et application des technologies numériques pour limiter l’impression de documents", a partagé Ta Thi Tu Uyên.

De son côté, Dang Hiêu Trung, directeur général de Focus Travel Group, a souligné que les touristes, en particulier les internationaux, s’intéressent fortement aux aspects durables et sont prêts à payer davantage pour des produits touristiques responsables vis-à-vis de l’environnement, allant de l’utilisation d’énergies propres à la réduction des plastiques jetables, en passant par les activités de conservation de la nature et le soutien aux communautés locales.

"Focus Travel Group déploie activement des stratégies de transition verte. Nous construisons actuellement deux navires de croisière sur le Mékong, entièrement conçus et fabriqués par des chantiers navals vietnamiens. Les bateaux sont équipés de panneaux solaires et d’un système de traitement des eaux usées conforme aux normes internationales. Ils adoptent également un mode -extinction partielle- de 30 minutes par jour afin de sensibiliser les passagers à la protection de l’environnement", a déclaré Dang Hiêu Trung.

Ces initiatives ambitieuses des pionniers du tourisme vietnamien contribuent à redessiner la carte du tourisme durable au Vietnam.

Cependant, le développement et l’intégration des énergies vertes dans les infrastructures et les chaînes d’exploitation durables posent une question essentielle : les énergies propres exercent-elles une pression ou causent-elles des dommages à l’environnement et à la société humaine ? La vague de développement durable pourrait négliger l’impact inverse de cette transition.

Selon Ngô Hoài Duc, vice-président et secrétaire général de l’Association de la construction et des matériaux de construction de Hô Chi Minh-Ville (SACA), l’économie d’énergie ne doit pas seulement être envisagée une fois le projet en exploitation, mais dès la phase de conception et de construction.

Des éléments tels que l’utilisation rationnelle de l’eau et l’emploi de matériaux respectueux de l’environnement doivent être privilégiés. C’est le fondement d’une exploitation efficace, d’une réduction des émissions et d’un renforcement de l’attractivité auprès des visiteurs.

Lors de la 12e Assemblée générale de l’Organisation pour la promotion du tourisme des villes d’Asie-Pacifique (TPO), tenue récemment à Hô Chi Minh-Ville, Kang Da-eun, secrétaire générale de la TPO, a indiqué que le thème retenu était : "Façonner l’avenir du tourisme, vers la transformation numérique et la transition verte". Ce message reflète les opportunités de l’époque et affirme que la transition verte garantit une croissance durable et inclusive.

À cette occasion, Hô Chi Minh-Ville a partagé ses stratégies et solutions pour appliquer les technologies numériques à la gestion du tourisme, développer des produits respectueux de l’environnement et améliorer l’expérience des visiteurs.

À travers les réunions, les conférences et la déclaration du président, Hô Chi Minh-Ville a montré son engagement fort à promouvoir un tourisme durable, non seulement générateur de bénéfices économiques mais aussi soucieux de préserver l’environnement et l’identité culturelle.

Notamment, dans le cadre de cette 12e Assemblée générale, la ville hôte a présenté et proposé l’initiative TPO Green Horizon, visant à bâtir une communauté touristique verte-durable-intelligente au sein du réseau TPO. Cette initiative a reçu l’adhésion unanime des délégués et a été hautement saluée par les villes membres.

Il s’agit d’un résultat important confirmant le rôle de pionnier et la capacité de leadership de Hô Chi Minh-Ville dans la coopération touristique mondiale.

Inciter les entreprises à investir davantage

Nguyên Minh Phuong, cheffe du Département des technologies de l’information du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que la ville considérait l’énergie propre et la transition verte comme des clés pour développer un tourisme durable.

En tant que centre touristique majeur du pays, la ville comprend que le développement ne peut pas se baser uniquement sur la quantité, mais doit aller de pair avec la qualité des services et la protection de l’environnement.

C’est pourquoi le Service du tourisme local continuera de coopérer avec les autres départements pour proposer des mécanismes et des politiques incitant les entreprises à investir davantage.

"Si la transformation numérique crée de nouvelles expériences, la transition verte en est le garant de durabilité. Avec la collaboration des autorités et des entreprises, nous espérons accélérer la verdurisation du tourisme et améliorer l’image de la destination auprès des visiteurs internationaux", a conclu Nguyên Minh Phương.

