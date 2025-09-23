Diversifier pour rayonner : Quang Ninh en quête d’un tourisme durable

Avec l’ambition d’accueillir plus de 20 millions de visiteurs en 2025, la province de Quang Ninh (Nord) diversifie ses produits touristiques et déploie des stratégies originales pour s’imposer comme une destination phare du pays, séduisante en toute saison.

>> Faire de la baie de Ha Long une destination patrimoniale des quatre saisons

>> Yên Tu : une saison touristique au cœur d’un site inscrit à l’UNESCO

>> Cô Tô : vers un modèle de développement durable

Photo : VNA/CVN

Les résultats obtenus après huit mois témoignent d’un élan solide : 16,2 millions de visiteurs, dont près de 2,94 millions d’étrangers, soit une hausse de 23% par rapport à la même période de 2024. Le chiffre d’affaires global atteint déjà 41.380 milliards de dôngs. Pour franchir la barre annoncée, il reste à attirer environ 3,8 millions de personnes d’ici la fin de l’année, un défi stimulant mais aussi un catalyseur d’initiatives ambitieuses.

Une destination "quatre saisons"

Consciente des limites d’un tourisme concentré sur quelques périodes, la province a opté pour une stratégie résolument tournée vers la diversification. L’idée-force : faire de Quang Ninh une destination "quatre saisons", où chaque période de l’année propose une expérience différente.

L’automne et l’hiver se prêtent à un tourisme empreint de spiritualité et de sérénité. Le mont Yên Tu, lieu de méditation emblématique, attire par son atmosphère contemplative et ses paysages automnaux envoûtants. D’autres sanctuaires tels que le temple Cua Ông ou le complexe d’An Sinh bénéficient d’investissements pour renforcer leur attractivité culturelle et religieuse. Dans le Nord-Est de la province, Binh Liêu séduit les amateurs d’authenticité avec ses collines de roseaux blancs.

Photo : CTV/CVN

Le littoral reste un atout majeur. L’archipel de Cô Tô, surnommé « perle marine », ne se limite pas aux plaisirs estivaux : plongée sous-marine, observation des coraux ou dégustation de fruits de mer frais enrichissent désormais l’offre. Selon Ngô Thi Minh Sao, vice-directrice du Bureau de la culture et du tourisme de Cô Tô, "le tourisme sous-marin est appelé à devenir un produit phare, capable de singulariser l’archipel et de prolonger la durée de séjour des visiteurs".

Une campagne de relance ambitieuse

Afin d’atteindre ses objectifs, Quang Ninh a lancé une campagne de stimulation baptisée "Expérimenter le patrimoine, connecter le monde", couvrant la période de septembre 2025 à mars 2026. Cette initiative vise à accueillir 20 millions de voyageurs et à générer 55.000 milliards de dôngs de recettes.

Le plan cible une large palette de clientèles : séminaires et congrès (MICE), familles, jeunes, groupes scolaires, touristes autonomes ou pèlerins. Sur le plan international, la province concentre ses efforts sur la Chine, la République de Corée, le Japon et les pays de l’ASEAN.

Photo : VNA/CVN

La programmation s’annonce riche : spectacles pyrotechniques organisés trois soirs par semaine d’ici décembre, Festival culinaire en octobre, mais aussi événements sportifs et culturels tels que la fête du cerf-volant et du parapente "La Baie du Dragon s’envole" ou la régate "La baie du dragon sur les flots". Des marathons complètent ce calendrier festif.

En parallèle, la province conçoit des forfaits attractifs intégrant hébergement, restauration et visites à prix préférentiels. La promotion sur les réseaux sociaux, la mise en valeur des espaces urbains et l’amélioration de l’éclairage artistique participent à l’image dynamique et moderne de la destination.

Nguyên Huong Giang, touriste venue de Hanoï, confie avoir été "impressionnée par la manière dont Quang Ninh conçoit son tourisme". Après une première visite lors de la fête nationale, elle y est revenue l’été suivant avec sa famille. "Mes enfants étaient ravis de découvrir la baie de Ha Long, et admirer les feux d’artifice. Pour nous, Quang Ninh est une destination idéale", souligne-t-elle.

À travers ses choix, Quang Ninh affiche une volonté claire : non seulement franchir le seuil des 20 millions de visiteurs en 2025, mais aussi consolider son rôle de pôle touristique majeur du pays. La diversification des produits, l’attention portée à l’environnement et la création d’expériences nouvelles constituent les leviers essentiels pour construire une attractivité pérenne.

Thao Nguyên/CVN