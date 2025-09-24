Lonely Planet dévoile ses meilleurs treks au Vietnam

Le guide de voyage de renommée mondiale Lonely Planet a sélectionné huit randonnées incontournables au Vietnam, sillonnant le Nord montagneux et traversant le pays, offrant aux voyageurs l’occasion d’échapper à la foule et de découvrir la culture captivante et l’hospitalité locale.

Les collines recouvertes de jungle offrent un cadre serein pour des randonnées aventureuses vers des villages reculés, des belvédères majestueux, des cascades tumultueuses et le sommet de la plus haute montagne d'Indochine.

Photo : ST/CVN

Avec son relief imposant, le nord montagneux du pays offre les meilleures opportunités de trekking. Cependant, des itinéraires sont disponibles dans tout le pays, de la frontière chinoise aux jungles de plaine près de Hô-Chi-Minh-Ville. Voici notre sélection des meilleurs treks du Vietnam.

En tête de liste, les randonnées culturelles au départ de Sa Pa sont un élément essentiel de l'expérience touristique dans le Nord du Vietnam, et la randonnée dans la région est de plus en plus populaire.

Privilégiez les randonnées vers Sin Chai, Cat Cat, Ban Ho et Y Linh Ho, qui vous emmèneront loin des foules. Pour une expérience plus authentique, envisagez un trek de deux jours avec une nuit chez l'habitant, ou réservez votre randonnée à un endroit plus isolé, recommande-t-il.

Les treks tribaux autour de Bac Ha à Lào Cai arrivent en deuxième position. Pour une véritable immersion dans la vie locale, il est conseillé aux touristes de partir avec un guide local et de passer la nuit dans des villages nichés au cœur des collines émeraude, conseille le site de voyage.

Quel que soit votre itinéraire, visez un retour à Bac Hà avant le week-end : le marché du dimanche à Bac Hà et celui du samedi à Can Câu, tout proche, attirent tous deux des tribus de toute la région. Il existe également des marchés dans les villages de Côc Ly, Lung Phin et Sin Cheng, ajoute-il

L’ascension des pentes raides du Fansipan surnommé le «toit de l’Indochine», figure également parmi les treks les plus prisés, avec des montées abruptes et des panoramas époustouflants sur les monts Hoàng Liên (Alpes tonkinoises) lorsque les nuages se dissipent.

Quatrièmement, le parc national de Ba Bê offre tout ce que l’on peut attendre des hauts plateaux vietnamiens : des pics calcaires surgissant de vallées brumeuses bordées de lacs en ruban, des jungles denses abritant une myriade d'espèces d'oiseaux, de mammifères et de papillons, et une douzaine de villages peuplés par les communautés Tày, Dao et Hmong.

Les randonnées offrent une immersion profonde dans la culture montagnarde et un mode de vie qui évolue encore au rythme des saisons. Outre la découverte de la vie villageoise, les touristes pourront admirer des cascades spectaculaires et des réseaux de grottes tortueuses, et passer la nuit dans des maisons d’hôtes paisibles avec vue sur les lacs.

En cinquième position se trouve le parc national de Cat Ba, dans la baie de Ha Long, où les massifs couverts de mousse et les clairières forestières arborent un spectre de teintes émeraude, citron vert et chartreuse.

Parmi les autres randonnées recommandées figurent le parc national de Nam Cat Tiên l’un des plus grands parcs naturels du Sud, les villages de Mai Châu qui s’étendent sur un tapis verdoyant de rizières à environ 135 km au sud-ouest de Hanoi, et de Cao Bang où est située la cascade de Ban Giôc élue par le magazine Travel Leisure comme l’une des 21 plus belles cascades du monde.

VNA/CVN