Explorez un village vietnamien unique et classé parmi les plus beaux du monde

Le magazine Forbes (États-Unis) vient de publier la liste des 50 plus beaux villages du monde 2025 (The World’s 50 Most Beautiful Villages 2025) dans laquelle le village de Câm Thanh, ville de Dà Nang (Centre) figure au 20 e rang.

Photo : VNA/CVN

Câm Thanh est l’unique village du Vietnam présent dans la liste de Forbes. Selon la description du magazine, ce village tissé entre les cocotiers vibrant au rythme de la vie fluviale.

Les bateaux en paniers de bambou tourbillonnent à travers la forêt de palmiers nypa Bay Mâu.

Sur les rives, les cuisines crépitent et déploient des odeurs de citronnelle et de tamarin, tandis que les buffles d'eau paissent paresseusement près des maisons sur pilotis.

Des cyclistes glissent à travers les fermes de crevettes et les étangs de lotus, l'air empli du parfum du calamar grillé et du jacquier sucré. Et à mesure que le soleil descend, le fleuve Thu Bôn prend une teinte bronze, et le village expire.

Photo : VNA/CVN

Ces dernières années, la forêt de palmier nypa du village de Câm Thanh est devenue une destination incontournable des visiteurs vietnamiens et étrangers.

Sur une superficie de plus de 80 ha, la forêt conserve de nombreuses caractéristiques de l’écosystème de zone humide.

Câm Thanh possède encore d’autres potentiels de développement du tourisme communautaire.

Les visiteurs sont invités à découvrir les métiers artisanaux exercés par les locaux ou leurs activités quotidiennes comme la pêche, l’élevage de poissons, de crevettes…

Les rizières, les bateaux, les étangs de poissons… qui appartiennent aux locaux depuis des générations deviennent actuellement des facteurs attirant les visiteurs.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, Câm Thanh compte jusqu'à 103 établissements d'hébergement en activité. Les moyens de transport, tels que les bateaux et les bateaux paniers, ont également connu une forte augmentation avec 1.347 nouveaux enregistrés.

Nguyên Van Son, président du Comité populaire de Dà Nang informe que la ville est en train de constituer un dossier pour que le village de Câm Thanh soit reconnu comme Meilleur village touristique en 2025 par l’UN Tourism.

Vân Anh/CVN