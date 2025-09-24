Le Vietnam au Salon international du tourisme IFTM Top Resa à Paris

Du 23 au 25 septembre, le Salon international du tourisme IFTM Top Resa 2025 se tient au centre d’expositions Paris Expo Porte de Versailles. Une délégation du Service du tourisme de Hanoï, accompagnée de 12 voyagistes et compagnies aériennes, y participe afin de promouvoir la culture, le tourisme et l'aviation du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Sous le thème "Hanoï venir pour aimer", le stand de la capitale vietnamienne présente une riche sélection d’images, de vidéos, d’artisanat traditionnel, de gastronomie et de publications culturelles et touristiques. En marge de l’exposition, le service du Tourisme de Hanoï, en coopération avec Vietnam Airlines et plusieurs entreprises, organise une réunion de présentation de destinations et de coopération touristique et mène également des activités de promotion et de partenariat avec la Région Île-de-France, la ville de Versailles et divers acteurs européens dans les domaines du tourisme, de l’aviation et des médias, tout en échangeant des expériences en matière de gestion patrimoniale et de développement durable.

L’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a exprimé l’espoir que cette participation active contribuerait à attirer davantage de visiteurs français et internationaux vers le Vietnam, renforçant ainsi sa place sur la carte touristique mondiale.

Nguyên Trân Quang, directeur adjoint du Service du tourisme de Hanoï, a souligné que cette présence visait à capter le marché européen, notamment francophone, afin d'atteindre l’objectif d’accueillir 7,8 millions de visiteurs étrangers en 2025.

Pour Pierre Sauvage, président de BAR France, "le Vietnam demeure la plus belle destination du monde". De son côté, Adeline, représentante du voyagiste français Club Méditerranée, a rappelé que le Vietnam figurait depuis plusieurs années dans leurs programmes et qu’il reçoit des retours très positifs des voyageurs.

Rassemblant plus de 3.000 exposants de plus de 100 pays et 32.000 professionnels, l’IFTM Top Resa reste un rendez-vous incontournable, offrant au Vietnam une plateforme de premier plan pour affirmer Hanoï comme capitale patrimoniale et créative ainsi que destination sûre, accueillante et attractive.

