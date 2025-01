Quang Ninh cherche à attirer plus de croisiéristes internationaux

En 2024, Quang Ninh a accueilli environ 60 croisières internationales, avec à leur bord plus de 100.000 touristes, selon le service provincial du Tourisme.

Photo : VNA/CVN

Les paquebots ayant accosté aux ports de Quang Ninh l'année dernière appartenaient à des marques mondialement reconnues, telles que Viking Orion, Royal Caribbean Cruise Lines, Silver Moon, Seabourn Odyssey et Azamara Onward.

Quang Ninh bénéficie d’un avantage concurrentiel considérable sur le marché du tourisme de croisière, tant au niveau national que régional. Ces dernières années, la ville de Ha Long s’est efforcée d’améliorer ses infrastructures et de développer des produits touristiques adaptés aux croisiéristes.

Les agences de voyage collaborent avec les autorités locales pour diversifier les circuits, proposer des expériences uniques et encourager les dépenses touristiques.

La ville cherche encore à développer des complexes touristiques et des produits liées associés à deux projets : "Ha Long - Ville des fleurs" et "Ha Long - Ville des festivals", a déclaré Nguyên Tuân Minh, vice-président permanent du Comité populaire municipal.

De plus, Ha Long a lancé un appel aux investisseurs pour des projets et produits touristiques de luxe, promouvant ainsi son rôle de pôle touristique et économique de la province, a-t-il ajouté.

Les efforts de promotion de Quang Ninh ont permis d'établir de nouvelles connexions maritimes, notamment avec Guangzhou et Hong Kong. Ces initiatives ont un impact direct sur l'économie locale, comme le démontre l'arrivée du Blue Dream Melody en novembre dernier, qui a apporté 400 touristes chinois.

Quang Ninh s'apprête à connaître une année record en matière de tourisme de croisière. Près de 60 escales sont prévues en 2025, attirant ainsi environ 90.000 croisiéristes. Cet afflux de visiteurs contribuera largement à l'atteinte de l'objectif de la province : accueillir plus de 20 millions de touristes, dont 4,5 millions d'étrangers.

VNA/CVN