Les touristes russes affluent à Khanh Hoa sur un air d’accordéon

Avec près de 30 vols hebdomadaires, la province de Khanh Hoa (Centre) a accueilli 279.000 touristes russes au cours des huit premiers mois de 2025, soit une hausse de près de 300% par rapport à la même période l’an dernier, selon le Département de la culture, des sports et du tourisme de Khanh Hoa.

Ce chiffre dépasse les niveaux d’avant la pandémie de COVID-19 grâce à la reprise des vols directs, à des tarifs compétitifs, à des conditions météorologiques favorables et à un assouplissement de la politique de visas.

Photo : VNA/CVN

L’aéroport international de Cam Ranh accueille désormais une trentaine de vols hebdomadaires en provenance de villes russes, dont 26 vols charters opérés par Ikar Airlines, IrAero Airlines, Vietjet Air, Azur Air et RedWings, et quatre vols commerciaux réguliers assurés par Aeroflot.

Davantage de liaisons directes sont prévues de fin septembre à début octobre, Aeroflot et Nordwind Airlines développant leurs services au départ de plusieurs provinces russes.

Pham Minh Nhut, président de l’Association touristique de Nha Trang–Khanh Hoa, a attribué cette forte hausse des arrivées au rétablissement des vols directs, à une météo locale favorable, à des tarifs de voyage abordables et à une cuisine savoureuse, affirmant que Khanh Hoa est devenue une destination attractive.

Cung Quynh Anh, directeur adjoint du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, a souligné l’importance de la politique de visas ouverte du Vietnam, autorisant les visiteurs russes à séjourner de 15 à 30 jours avec entrées multiples. La province a également investi dans des campagnes de promotion, diversifié ses produits touristiques et amélioré la qualité de ses services pour attirer les visiteurs.

Au total, Khanh Hoa a accueilli plus de 12,8 millions de visiteurs au cours des huit premiers mois de l’année, dont 3,7 millions de touristes internationaux, générant plus de 50.500 milliards de dôngs de recettes touristiques.

Forte de cette dynamique, la province vise à dépasser son record de 2019 (463 000 arrivées russes) et vise 5,4 millions de visiteurs internationaux en 2025, en se concentrant sur des marchés clés comme la République de Corée, la Chine et l’Europe.

VNA/CVN