Dà Nang, le numérique au service d’un tourisme en plein essor

Pour la première fois, Dà Nang figure parmi les 10 villes asiatiques affichant le taux de fréquentation le plus élevé. Pour accueillir plus de 17,3 millions de visiteurs cette année, la ville côtière du Centre redouble d'efforts pour attirer les touristes, la transformation numérique étant considérée comme un moteur essentiel de la promotion de ses destinations.

Pionnière de la transformation numérique du tourisme, Dà Nang a lancé un portail touristique électronique, l'application VR360 "One Touch to Da Nang", la numérisation 3D dans les musées et un système de big data partagé pour connecter les informations entre les autorités locales et les entreprises.

Le musée de Dà Nang a utilisé des technologies de pointe telles que des films de cartographie 3D, des écrans interactifs et des chatbots multilingues pour numériser ses objets et ses archives. Les visiteurs peuvent désormais accéder aux informations grâce aux audioguides Bluetooth et à l'enregistrement NFC.

Nguyên Tân Hào, un visiteur de Hanoï, a déclaré que le film de cartographie 3D sur l'histoire de la citadelle de Diên Hai offrait une expérience vivante et facile à comprendre à sa famille.

Le musée numérise également ses collections sur le système de gestion des ressources numériques du ministère de la Culture et des Sports, améliorant ainsi la conservation et réduisant le contact direct avec les objets originaux. Son directeur, Huynh Dinh Quôc Thiên, a indiqué que l'établissement développerait son système d'audioguide multilingue afin d'améliorer l'expérience des visiteurs.

La numérisation a été étendue aux plateformes de réservation et de services. Le département de la culture, des sports et du tourisme de Dà Nang a mis en œuvre l'intelligence artificielle (IA) pour proposer des informations et des consultations, en intégrant des chatbots à Zalo et Facebook. Il a également encouragé les entreprises à participer à l'écosystème numérique. Ainsi, les services touristiques en ligne ont augmenté de 25% en 2023.

Récemment, la ville a lancé trois "passeports d'expérience" numériques uniques : le Da Nang Food Tour, le Da Nang Heritage Tour et le Da Nang Green Tour. Disponibles sur TripC, les passeports électroniques permettent aux touristes de s'enregistrer, de collecter des tampons et d'utiliser des cadeaux en ligne. Selon Nguyên Nam Hai, directeur général de la société TripC AI, ces passeports sélectionnent des destinations de qualité répondant aux normes de sécurité et de service, tout en tenant compte des retours des visiteurs afin d'améliorer les services.

Stimuler la compétitivité d'une "industrie sans fumée"

Le département de la culture, des sports et du tourisme de Dà Nang a créé une base de données numérique sur le tourisme, publié six ensembles de données ouvertes et numérisé les informations de près de 2.000 entreprises touristiques. La plupart des hôtels utilisent désormais des plateformes comme Agoda, Booking et Traveloka, tandis que certains grands hôtels et chaînes internationales utilisent des chatbots ChatGPT, des expériences à 360 degrés et des systèmes d'enregistrement automatisés.

Nguyên Thi Mên, directrice générale de My My Tourism One Member Company Limited, a déclaré que les plateformes numériques permettent aux entreprises d'atteindre leurs clients beaucoup plus rapidement. "L’achat des circuits traditionnels pouvait prendre plus d'un mois, mais désormais, en un seul clic, les clients peuvent réserver instantanément. La transformation numérique est une solution efficace, notamment pour les agences de voyage", a-t-elle souligné.

Les statistiques montrent qu'au cours des sept premiers mois de 2025, Dà Nang a accueilli 10,7 millions de visiteurs, dont plus de 4,2 millions d'arrivées internationales. Les revenus de l'hébergement, de la restauration et des services de voyage ont été estimés à 33.800 milliards de dôngs (1,28 milliard de dollars américains), en hausse respective de 18%, 21% et 23% sur un an.

