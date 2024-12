Progrès dans la garantie des droits de l’homme au Vietnam

Au cours des 76 dernières années, la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU (1948) a toujours été la norme permettant aux peuples, aux nations, aux individus et aux groupes sociaux de promouvoir le respect des libertés de l'humanité, garantissant la reconnaissance universelle et l'application de ces libertés pour tous, qu’il s’agisse des États membres des Nations unies ou de ceux des territoires soumis.

C'est pourquoi chaque année, la Journée internationale des droits de l'homme, le 10 décembre, est célébrée à travers le monde, y compris au Vietnam.

Au Vietnam, les principes et valeurs des droits de l'homme, de la liberté et de la démocratie ont été stipulés et exprimés dans la Constitution de 1946, avant l'adoption de la Déclaration internationale des droits de l'homme en 1948. De plus, dans les Constitutions ultérieures, de 1959, 1980, 1992 et surtout de 2013, le Vietnam a stipulé et exprimé plus clairement les principes et valeurs universels des droits de l'homme reconnus par la communauté internationale.

Le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh à Hanoï, le Président Hô Chi Minh proclama, devant ses compatriotes et le monde entier, la naissance de la République démocratique du Vietnam en lisant la Déclaration d'indépendance. Ce texte puissant exprimait l’aspiration profonde de la nation vietnamienne à l’indépendance et affirmait la détermination du peuple à "consacrer tout son esprit, sa force, sa vie et ses richesses pour maintenir la liberté et l’indépendance". Ce peuple, qui s’est obstinément opposé à la domination française pendant plus de quatre-vingts ans et qui, ces dernières années, s’est fermement aligné avec les Alliés dans la lutte contre le fascisme, a pleinement le droit d’être libre et indépendant.

Immédiatement après le succès de la Révolution d'Août, le Parti, le gouvernement et le Président Hô Chi Minh ont annoncé une série de politiques visant à mettre en œuvre les droits à la liberté et à la démocratie énoncés dans la Déclaration. L'organisation des élections générales pour élire la 1re Assemblée nationale et la première Constitution de la République démocratique du Vietnam en 1946 est la concrétisation de cette préoccupation pour les droits de l'homme et les droits civiques mentionnés dans la Déclaration.

Le respect et la protection des droits de l'homme constituent jusqu'à présent une politique constante du Parti et de l'État. Depuis sa naissance, le Vietnam a pleinement participé aux activités de protection des droits de l'homme menées par les Nations unies et les organisations internationales telles que : participation à la signature de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE) ; soins et protection des personnes âgées ; participation active aux activités anti-guerre, à la protection de la paix et de l’environnement écologique et au respect du droit à l'autodétermination des peuples.

Le Parti et l'État ont toujours identifié les droits de l’homme comme une valeur commune de l’humanité. L’homme est à la fois le but et la force motrice de l’œuvre de l’édification et de la défense du pays. La garantie et la promotion des droits de l’homme est un facteur important du développement durable. En conséquence, les normes en matière de droits de l'homme sont de plus en plus consolidées et développées et la vie des gens s'améliore de plus en plus.

Le Vietnam prend également toujours des mesures spécifiques pour faire respecter les droits de l'homme, conformément aux conventions signées. Le Code pénal de 2015 a fait abolir la peine de mort pour huit crimes. Jusqu'à présent, le Vietnam a ratifié et adhéré à 7 des 9 conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l'homme et à 25 conventions de l’Organisation internationale du travail.

Le Vietnam a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies (mandat 2008-2009 et mandat 2020-2021) et membre du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (mandat 2014-2016 et mandat 2023-2025). C'est une reconnaissance et une appréciation internationale pour le Vietnam dans son travail de garantir le respect des droits de l'homme tant au niveau national qu'international.

Jusqu'à présent, après près de 40 ans de Renouveau, le Parti et l'État ont toujours été cohérents avec la politique de respect, d'assurance et de protection des droits et des obligations des citoyens. Toutes les réalisations en matière de développement visent à garantir au mieux les droits de l’homme.

Dans le rapport national du Vietnam dans le cadre de l'Examen périodique universel (EPU), cycle IV du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, publié en avril 2024, le vice-ministre des Affaires étrangères Dô Hùng Viêt a déclaré que depuis 2019 le PIB moyen au Vietnam augmentait de 25%, le taux de pauvreté diminuait de 1,5%/an. Le réseau de santé préventive est largement organisé à l'échelle nationale, étroitement lié aux soins de santé de base, le taux de couverture par l'assurance maladie est passé de plus de 81% en 2016 à 93,35% en 2023, et 85% des personnes handicapées en situation difficile bénéficient d’une aide sociale, de soins et de réadaptation.

Les médias, les journaux et Internet se sont fortement développés et sont devenus un forum d'expression pour les personnes, les organisations sociales et un outil permettant de contrôler la mise en œuvre des politiques et des lois, de protéger les droits et les intérêts légitimes du peuple. Actuellement, il existe environ 72.000 associations opérant régulièrement au Vietnam, contribuant activement à la gestion des problèmes socio-économiques importants du pays.

Les données du ministère de l'Information et de la Communication montrent qu'en 2008, le Vietnam comptait 20 millions d'internautes, soit environ 24% de la population. D’ici la fin de l'année, ce sont plus de 78 millions de personnes qui utiliseront Internet au Vietnam, et ce nombre devrait augmenter continuellement au cours de la période 2024-2029. On estime que le Vietnam comptera environ 100 millions d’internautes d’ici 2029.

Estimant les efforts déployés pour garantir les droits de l'homme au Vietnam au fil des années, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le plus grand droit de l'homme au Vietnam était de veiller à ce que 100 millions de personnes vivent dans le bonheur, la démocratie, la paix et la sécurité et de maximiser le facteur humain.

