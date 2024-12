Le PM à une réunion sur la rationalisation de la structure organisationnelle du gouvernement

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 12 décembre à Hanoï la 2 e réunion du Comité directeur du gouvernement chargé du dressement du bilan de la mise en œuvre de la Résolution n° 18-NQ/TW du 25 octobre 2017 de la 6 e Plénum du Parti du XII e mandat, intitulée "Quelques questions sur la poursuite de la réforme et de la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique pour la rendre simple, efficace et performante".

>> Le plan de rationalisation de l'appareil organisationnel du gouvernement finalisé

>> Le régime relatif au personnel excédentaire après la rationalisation de l'appareil d'État doit être étudié attentivement

>> Rationalisation de l’appareil - urgence et détermination dans les directives du chef du Parti

Photo : VNA/CVN

Selon le Comité directeur, un plan visant à réorganiser et à rationaliser la structure organisationnelle du gouvernement a été publié. Selon ce plan, après la réorganisation, il y aura 13 ministères et 4 agences de niveau ministériel (soit une diminution de 5 ministères) ; et 4 organismes relevant du gouvernement (soit une baisse de 4 organismes).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, agences et organismes de procéder à la rationalisation de la structure organisationnelle de manière qu’elle soit adaptée aux circonstances et aux conditions du Vietnam, après avoir étudié des expériences internationales

Dans ce processus, il est nécessaire de lutter contre les groupes d’intérêt, d’élaborer des politiques pour garantir les droits et intérêts légitimes des ministères, des fonctionnaires, des employés publics et des travailleurs. Il est en outre important de veiller à ce que les tâches des ministères, des organismes, des agences et des unités soient ininterrompues et achevées comme prévu.

Pour les groupes et compagnies générales d'État, le Premier ministre a ordonné de les classifier, d’élaborer des plans sur leur rationalisation dans le but d’assurer la gestion de l'État tout en promouvant l'efficacité opérationnelle des entreprises.

VNA/CVN