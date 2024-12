Engagement du pays pour promouvoir et défendre les droits de l'homme

Dans le contexte de la mondialisation et des turbulences de la politique internationale, la question des droits de l'homme au Vietnam est fréquemment débattue. Cependant, généraliser et simplifier la situation des droits de l'homme au Vietnam est injuste et manque d'objectivité.

>> Détermination du Vietnam de protéger et promouvoir les droits de l'homme

>> Le Vietnam s'engage à améliorer l'efficacité de l'application des lois sur les droits de l'homme

>> Les politiques cohérentes du Vietnam en matière de protection des droits de l'homme



Photo : VNA/CVN

Le processus de lutte du peuple vietnamien a laissé un héritage précieux en matière de droit à l'autodétermination, à l'indépendance et au bonheur. Depuis la création de la République, l'idéal principal du Parti et de l'État a été de libérer la nation et d'apporter les droits fondamentaux à la population. La Déclaration d'Indépendance de 1945 du Président Hô Chi Minh a clairement exprimé le désir de liberté, d'égalité et de bonheur pour chaque citoyen.

La pensée de Hô Chi Minh sur les droits de l'homme ne fait pas seulement partie de l'idéal politique, mais elle est aussi un guide pour les efforts de développement social. Il a souligné que "le désir suprême est de faire en sorte que notre pays soit complètement indépendant et que notre peuple soit totalement libre". Cela est clairement reflété dans les politiques du Parti et de l'État visant à protéger les droits de la population.

Aujourd'hui, la situation internationale connaît de nombreux bouleversements avec une concurrence croissante entre les grandes puissances. Ces facteurs exercent des pressions sur la situation des droits de l'homme au Vietnam. Les révolutions de couleur et les évolutions pacifiques deviennent des menaces pour la sécurité nationale, rendant plus difficile la protection des droits de l'homme. Le Vietnam doit également faire face à des défis externes, notamment les ingérences dans les affaires intérieures par l'exploitation de la question des droits de l'homme pour promouvoir des intérêts politiques propres. Ces évolutions affectent non seulement la sécurité nationale, mais ont également des répercussions négatives sur le processus de développement économique et social.

Protéger les droits de l'homme

Pour faire face à ces défis, le Vietnam a déployé des efforts pour construire sa puissance nationale, affirmant son indépendance et sa souveraineté dans la gestion des questions relatives aux droits de l'homme.

Photo : VNA/CVN

Le gouvernement s'engage à protéger les droits de l'homme en renforçant le système juridique, en développant l'économie et en luttant contre la corruption. L'amélioration du niveau de vie de la population est considérée comme l'une des priorités principales. Le gouvernement a mis en place de nombreuses politiques pour améliorer les conditions de vie des citoyens, de la création d'opportunités d'emploi à l'amélioration du logement, en passant par l'amélioration de la qualité de l'éducation.

Ces efforts contribuent non seulement à améliorer la qualité de vie, mais également à promouvoir les droits de l'homme au sein de la société. Le programme de lutte contre la corruption est également considéré comme un élément essentiel pour promouvoir les droits de l'homme. L'élimination de la corruption permet non seulement de renforcer la confiance du peuple envers le Parti et l'État, mais aussi de créer des conditions favorables au développement économique. Les actions décisives dans la lutte contre la corruption ont permis au Vietnam de renforcer sa position sur la scène internationale.

Réfutation des discours mensongers

Malgré des réalisations significatives dans le domaine des droits de l'homme, le Vietnam continue de faire face à des discours mensongers venant de puissances extérieures. Ces jugements erronés reposent souvent sur des informations infondées ou incomplètes concernant la situation réelle au Vietnam.

Le Vietnam a mis en œuvre de nombreux engagements internationaux concernant les droits de l'homme et a obtenu des résultats notables dans ce domaine. Les mécanismes de surveillance des droits de l'homme des Nations unies ont également reconnu les efforts du Vietnam pour protéger les droits de ses citoyens. En témoigne le rapport national du Vietnam dans le cadre de l'Examen périodique universel (UPR) du cycle IV, récemment adopté et salué par la communauté internationale.

En conclusion, la situation des droits de l'homme au Vietnam ne peut être simplifiée ou généralisée. Les efforts du Parti et de l'État pour protéger et promouvoir les droits de l'homme doivent être perçus de manière plus objective. Dans le contexte actuel de mondialisation et de turbulences politiques, la protection des droits de l'homme n'est pas seulement une mission interne mais aussi une responsabilité envers la communauté internationale.

Le Vietnam restera résolument engagé sur la voie du développement fondé sur les principes d'indépendance, de liberté et de bonheur pour tous ses citoyens. En même temps, le pays continuera de participer activement aux mécanismes internationaux pour promouvoir les droits de l'homme, non seulement pour lui-même, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité. Le développement durable du Vietnam contribuera à la création d'un monde plus pacifique, où chaque individu aura l'opportunité de vivre une vie meilleure.

Hoàng Thu/CVN