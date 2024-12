Célébration du 80e anniversaire de l’Armée populaire du Vietnam à Cuba

Photo : VNA/CVN

L’évènement a été honoré par la présence du général de corps d’armée Álvaro López Miera, ministre cubain des Forces armées révolutionnaires, du général de division Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministre cubain de l’Intérieur, de l’ambassadeur du Vietnam à Cuba Le Quang Long et près de 1.000 officiers et cadets militaires cubains.

S’exprimant à la cérémonie, l’ambassadeur Lê Quang Long a souligné le courage et le rôle de l’Armée populaire du Vietnam en tant qu’une force politique spéciale et une force combattante absolument loyale et digne de confiance du Parti, de l’État et du peuple du Vietnam.

Cultiver l’amitié traditionnelle

Le diplomate vietnamien a déclaré se réjouir du développement des liens entre l’Armée populaire du Vietnam et les forces armées cubaines ces plus de 60 dernières années, lesquelles sont toujours un pilier important des relations de solidarité traditionnelle, d’amitié spéciale et de coopération globale entre les deux pays.

Le Vietnam souhaite et est déterminé à préserver et cultiver l’amitié traditionnelle et la fidélité entre les deux armées ainsi qu’entre les Partis, États et peuples des deux pays, a déclaré l’ambassadeur vietnamien.

Il a affirmé encore une fois que le Vietnam serait toujours aux côtés et soutenait la juste cause révolutionnaire du peuple frère cubain.

Pour sa part, le général de division Ernest Feijóo Eiró, membre du Comité central du Parti communiste cubain et commandant du groupe d'armées occidental du MINFAR, a hautement apprécié le développement de l'Armée populaire vietnamienne au cours des 80 dernières années. Le peuple cubain et les forces armées cubaines tiennent toujours en haut estime les relations spéciales avec le Vietnam dans tous les domaines, a-t-il ajouté.

À cette occasion, le bureau de l'attaché militaire du Vietnam à Cuba a offert de cadeaux à des anciens combattants cubains ayant des contributions à la la lutte pour la libération nationale du Vietnam.

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Marcelo Rodríguez, chef de la Commission des relations extérieures du Parti communiste argentin (PCA) a souligné l’une des caractéristiques remarquables de l’Armée populaire vietnamienne qui est une force militaire au service du peuple.

Sous la direction du PCV, l'AVP s'est modernisée tout en conservant la nature d'une armée révolutionnaire, en se concentrant sur la protection du peuple et du pays, a-t-il déclaré, soulignant que le peuple vietnamien considère l'armée comme une partie intégrante et inséparable de la nation.

Actuellement, dans le contexte des évolutions complexes et des conflits dans de nombreuses régions du monde, l'APV continue de contribuer activement aux activités humanitaires et de participer aux opérations de maintien de la paix des Nations unies.

Marcelo Rodríguez a affirmé que la participation de l’APV aux opérations de maintien de la paix, aux secours en cas de catastrophe et à la coopération internationale reflète la grande aspiration du peuple vietnamien à un monde de paix et de prospérité.

VNA/CVN