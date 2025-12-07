Jarret de porc grillé à l’air-fryer

Le jarret de porc rôti à l’air-fryer s’impose comme l’alternative gourmande par excellence. Cette technique assure une couenne d’un croustillant impeccable et une chair tendre et peu calorique. Après cuisson, cette pièce maîtresse dévoile un parfum envoûtant et une saveur riche et savoureuse, idéale pour rehausser vos tablées familiales ou réceptions. L’appareil garantissant une chaleur homogène, conserve le jus de la viande, lui conférant un moelleux incomparable, tout en optimisant le temps de préparation.

>> Potage taro : la richesse des champignons et du tofu

>> Jarret de porc mijoté à la cantonaise

>> Porc grillé mariné au lait concentré sucré

Pour 4 personnes

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 45 minutes

Ingrédients

- 1 kg de jarret de porc

- 5 échalotes

- 3 gousses d’ail

- 1 cuillère à soupe (c.à.s) de feuilles de laurier séchées

- Assaisonnement : sel, fond de volaille, poivre moulu

Préparation

- Faites tremper le jarret dans de l’eau salée diluée pendant 5 à 10 minutes pour le nettoyer et éliminer les odeurs.

- Blanchissez-le rapidement dans de l’eau bouillante, puis rincez-le à l’eau froide et laissez égoutter.

Cuisson

- Placez le jarret dans une casserole, ajoutez suffisamment d’eau pour le couvrir puis incorporez : 5 échalotes pelées, 3 gousses d’ail pelées, 1 c.à.s de laurier séché, 1 c.à.s de sel, 1 cuillère à café de poivre moulu et 1 c.à.s de fond de volaille.

- Portez à ébullition à feu vif, puis réduisez le feu et laissez mijoter à couvert pendant 35 à 40 minutes, jusqu’à ce que la peau soit ferme et la viande cuite juste à point.

- Égouttez, laissez refroidir et placez le jarret dans un récipient hermétique au réfrigérateur pendant 8 heures ou toute une nuit.

- Placez le jarret dans l’air-fryer et faites-le griller à 180°C pendant 20 minutes.

- Vérifiez la peau : si elle n’est pas encore croustillante, prolongez la cuisson de 15 à 20 minutes supplé-mentaires à 180°C.

- Le jarret de porc grillé à l’air-fryer présente une couleur appétissante et un parfum gourmand. La peau est croustillante, la viande tendre et juteuse.

Coupez en tranches et dégustez avec des herbes fraîches, accompagné de sauce soja ou de nuoc mam (saumure de poisson) aigre-doux.

Nguyên Thành/CVN