Le cháo suon, l’onctuosité signature de Hanoï

Plat emblématique de la capitale vietnamienne, le chao suon (bouillie de côtes de porc) se distingue par une onctuosité et une finesse inégalées.

Le secret du chao suon réside dans l’utilisation d’une farine de riz finement moulue - traditionnellement un mélange de riz gluant et de riz non gluant - qui confère à la bouillie sa texture veloutée caractéristique. Servi traditionnellement avec des beignets frits croustillants (quây) et relevé d’une pincée de poivre ou d’une touche de piment, le cháo suon offre une expérience gustative absolument singulière.

Pour 2 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 01h30

Ingrédients

- 100 g de farine de riz

- 10 g de farine de riz gluant

- 500 g de côtes de porc

- 2 cuillères à café (c.à.c) de poudre d’assaisonnement

- 3 c.à.c de nuoc mam (saumure de poisson)

- 100 g de beignets croustillants

- Une pincée de piment en poudre

- Une pincée de poivre moulu

Préparation

- Mettez les 100 g de farine de riz et les 10 g de farine de riz gluant dans un bol avec 250 ml d’eau filtrée. Mélangez bien jusqu’à dissolution complète. Laissez reposer la pâte pendant 3 heures ; plus la farine trempe, plus le porridge sera onctueux.

- Après 3 heures, la farine se sera déposée au fond du bol. À ce stade, versez délicatement l’eau supérieure et jetez-la. Ajoutez une nouvelle quantité d’eau, mélangez, puis laissez décanter à nouveau. Répétez cette opération 2 à 3 fois. La dernière fois, égouttez toute l’eau pour ne conserver que la pâte de riz concentrée au fond, que vous utiliserez pour la cuisson du porridge.

- Rincez bien les côtes de porc. Ensuite, faites-les blanchir dans de l’eau bouillante pendant environ 2 à 3 minutes, puis égouttez-les et rincez-les une dernière fois pour qu’elles soient parfaitement propres.

- Mettez les côtes de porc dans une marmite avec 800 ml d’eau filtrée et laissez mijoter à feu doux pendant environ 1 heure pour que les côtes libèrent leur jus savoureux.

- Ensuite, retirez les côtes de porc du bouillon. Désossez la viande pour ne conserver que la chair, en jetant les os. Conservez le bouillon pour l’étape suivante.

- Mélangez la chair de porc avec 1 c.à.c de sauce de poisson et laissez mariner environ 10 minutes pour que le porridge ait plus de saveur.

Cuisson

- Écumez la graisse du bouillon de côtes de porc, puis ajoutez la pâte de riz préparée à l’étape 1 et mélangez bien.

- Faites chauffer à feu moyen-doux en remuant constamment jusqu’à ce que le porridge soit bien lisse et onctueux. S’il est trop épais, vous pouvez ajouter un peu d’eau. Ensuite, couvrez la marmite et laissez mijoter doucement pendant environ 20 minutes.

- Ajoutez ensuite la chair de porc dans le porridge, assaisonnez avec 2 c.à.c de poudre d’assaisonnement , mélangez bien, couvrez et laissez cuire 5 minutes de plus.

- Enfin, ajoutez 1 à 2 c.à.c de sauce de poisson, selon votre goût. Mélangez, puis éteignez le feu.

- Versez le porridge dans un bol, ajoutez quelques morceaux de beignets croustillants coupés sur le dessus, et saupoudrez d’un peu de poivre moulu et d’une pincée de piment en poudre.

C’est prêt !

Bon appétit !

Nguyên Thành/CVN