Porc grillé mariné au lait concentré sucré

Le porc grillé mariné au lait concentré sucré est une variation ingénieuse qui modernise les classiques de la grillade vietnamienne. Cet ingrédient apporte bien plus qu’une simple douceur. Il agit comme un puissant attendrisseur naturel, garantissant une viande fondante et juteuse qui conserve toute son hydratation pendant la cuisson.

Enveloppée d’une mince pellicule dorée et caramélisée, cette préparation culinaire séduit par son harmonie exquise entre les notes salées, le sucre subtil et le parfum délicat. Un véritable coup de cœur pour les passionnés de gastronomie asiatique.

Pour 4 personnes

Préparation : 25 minutes

Cuisson : 20 minutes

Ingrédients

- 1 kg d’échine de porc (ou côtelettes/travers de porc)

- 2 échalotes et 1 tête d’ail

- 1 cuillère à soupe (c.à.s) de sauce à l’huître

- 1,5 c.à.s de sauce de soja

- 1 c.à.s de lait concentré sucré

- 1 c.à.s de miel

- 3 c.à.s de sauce marinade coréenne pour barbecue (ou ½ c.à.s de sauce de soja si non disponible)

- 1 c.à.s d’huile de roucou

- Assaisonnement : fond de volaille, glutamate, cinq épices, poivre moulu

Préparation

- Peler et hacher finement l’échalote et l’ail, puis les mixer avec un peu d’eau. Filtrer pour récupérer le jus et éliminer la pulpe.

- Nettoyer soigneusement l’échine de porc avec un peu de sel et de vinaigre dilué, puis rincer plusieurs fois à l’eau claire et essuyer.

- Couper la viande en tranches d’environ 2 cm d’épaisseur, dans le sens perpendiculaire aux fibres pour éviter qu’elle soit dure.

- Aplatir légèrement chaque morceau à l’aide d’un maillet de cuisine ou du dos d’un couteau pour l’attendrir et favoriser l’absorption de la marinade.

* Sauce

- Dans un grand bol, mélanger 1 cuillère à café de fond de volaille, 1 c.à.s de sauce à l’huître, 1,5 c.à.s de sauce de soja, 1 c.à.s de lait concentré, 1 c.à.s de miel, ½ cuillère à café de glutamate, ½ cuillère à café de cinq épices, ½ cuillère à café de poivre, 3 c.à.s de jus d’échalote et d’ail, et 3 c.à.s de sauce marinade coréenne.

- Ajouter la viande et bien malaxer (avec des gants si besoin) pour que chaque morceau soit enrobé de sauce.

- Verser ensuite 1 c.à.s d’huile de roucou et 3 c.à.s d’huile parfumée à l’ail et à l’échalote frits, puis mélanger à nouveau.

- Couvrir de film alimentaire et laisser mariner au réfrigérateur pendant au moins 1 heure - idéalement entre 2 et 4 heures pour une viande plus tendre et savoureuse.

Cuisson

- Préchauffer à l’air-fryer à 190°. Disposer les tranches de porc marinées sur la grille recouverte de papier aluminium.

- Faire cuire environ 6 à 7 minutes, retourner les morceaux, puis pour-suivre la cuisson 5 à 6 minutes sup-plémentaires jusqu’à ce que la viande soit dorée et légèrement caramélisée.

- Surveiller régulièrement la cuisson pour éviter que la viande ne brûle et obtenir une belle couleur dorée uniforme.

- Une fois cuite, la viande présente une belle teinte ambrée et une texture fondante à l’intérieur. Le parfum du miel et du lait concentré se mêle aux notes salées et épicées pour créer une harmonie gourmande irrésistible.

Servez le porc grillé au lait concentré avec du riz parfumé, des vermicelles de riz ou accompagné de légumes frais et d’une sauce de poisson aigre-douce.

Bon appétit !

Nguyên Thành/CVN