Bouillon de travers de porc et de colocase géante

Le bouillon de travers de porc et de colocase géante est un plat emblématique du Nord. Il séduit par une harmonie gustative remarquable : la richesse réconfortante du bouillon de travers longuement mijoté à une vive et subtile acidité provenant du tamarin et de la tomate.

Cette soupe est magnifiée par la texture singulière de la colocase, à la fois croquante, fraîche et désaltérante, conférant à ce mets un caractère authentique et inoubliable.

Pour 4 personnes

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 45 minutes

Ingrédients

- 4 colocases géantes

- 400 g de travers de porc

- 1 cuillère à soupe (c.à.s) de pulpe de tamarin

- 2 tomates

- ¼ d’ananas

- Assaisonnement : sel, fond de volaille, nuoc mam (saumure de poisson), huile, un peu de ciboulette, coriandre et échalote

Préparation

- Peler les fibres extérieures, puis couper les colocases géantes en biseaux. Saler généreusement avec 1 c.à.s de gros sel, mélanger et laisser reposer 15 minutes. Presser pour extraire l’eau, rincer plusieurs fois à l’eau froide pour éliminer toute amertume et salinité.

Astuce : pour un effet encore plus croquant, tremper les colocases géantes dans de l’eau glacée pendant 10 à 15 minutes.

- Couper les travers en morceaux, rincer puis blanchir 2 à 3 minutes pour retirer impuretés et odeurs. Rincer à l’eau froide.

- Mettre dans une cocotte-minute avec 1,2 à 1,5 litre d’eau et 2 à 3 cuillères à café de fond de volaille. Cuire 20 à 30 minutes jusqu’à ce que la viande soit tendre.

Cuisson

- Dans une poêle, faire chauffer 1 à 2 c.à.s d’huile et faire revenir l’échalote hachée.

- Ajouter les tomates en quartiers et faire sauter jusqu’à ce qu’elles ramollissent et colorent le mélange. Ajouter les morceaux d’ananas et un peu de fond de volaille. Verser ½ bol d’eau et 1 c.à.s de tamarin dilué pour créer une base aigre douce.

- Versez le mélange de tomate et d’ananas sautés dans la marmite de bouillon de côtes. Portez à ébullition de nouveau puis incorporer les colocases géantes bien égouttées.

- Laisser cuire quelques instants puis assaisonner avec 1 c.à.s de nuoc mam. Ajuster selon votre goût.

* Ajouter la ciboulette et la coriandre coupées juste avant d’éteindre le feu pour conserver leur couleur et leur parfum. Servir bien chaud avec du riz blanc ou des vermicelles de riz. Ce bouillon aigre délicat et rafraîchissant sera un vrai plaisir pour toute la famille.

Bon appétit !

Nguyên Thành/CVN