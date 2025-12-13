Ailes de poulet frites au beurre et à l’ail

>> Jarret de porc mijoté à la cantonaise
Pour 2 personnes
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 30 minutes
Ingrédients
- 4 ailes de poulet
- 10 g de beurre doux
- 1/2 oignon
- 1 cuillère à café (c.à.c) d’échalote hachée
- 1 c.à.c d’ail haché
- 1 cuillère à soupe (c.à.s) de sauce au piment
- 2 c.à.s de nuoc mam (saumure de poisson)
- 150 ml d’huile
- Assaisonnement : une pincée de sel, glutamate et sucre
* Sauce
- 2 c.à.s de nuoc mam
- 1,5 c.à.s de sucre
- 1 c.à.c de glutamate
- 1 c.à.s de sauce au piment
Vous pouvez ajuster les quantités selon votre goût.
Préparation
- Pour éliminer l’odeur forte du poulet, frottez les ailes avec un peu de sel pendant 5 à 10 minutes afin d’enlever le mucus, puis rincez et laissez égoutter.
- Épluchez l’oignon, retirez la base, lavez-le puis coupez-le en quartiers.
- Faites fondre le beurre dans une poêle à feu moyen. Une fois fondu, ajoutez l’ail et l’échalote hachés, faites - les revenir 3 minutes, jusqu’à ce que ce soit parfumé.
- Ajoutez ensuite l’oignon et faites sauter légèrement 3 minutes.
Cuisson
- Faites chauffer 150 ml d’huile dans une poêle à feu moyen. Quand l’huile est chaude, ajoutez les ailes et faites-les frire environ 15 minutes jusqu’à ce qu’elles soient dorées des deux côtés. Égouttez-les ensuite.
- Versez ensuite le mélange de sauce et laissez cuire à feu doux jusqu’à ce qu’elle épaississe. Ajoutez alors les ailes frites et enrobez-les bien pendant environ 3 minutes.
- Déposez les ailes nappées de sauce beurre-ail sur une assiette et dégustez. Le plat présente une belle couleur dorée, un parfum de beurre et d’ail très appétissant, avec une texture croustillante à l’extérieur et moelleuse à l’intérieur. Il se marie parfaitement avec du riz blanc ou peut être savouré seul à l’apéritif.
Bon appétit !
Nguyên Thành/CVN