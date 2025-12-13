Ailes de poulet frites au beurre et à l’ail

Les ailes de poulet frites au beurre et à l’ail dégagent un parfum irrésistible, né d’une alliance subtile entre la saveur salée et profonde de la saumure de poisson et la richesse du beurre. Agrémenté d’ail doré, ce plat séduit par son côté addictif et son charme gourmand. Grâce à une préparation flexible, il est possible d’ajuster l’équilibre salé-sucré selon les préférences de chaque famille.

Pour 2 personnes

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 30 minutes

Ingrédients

- 4 ailes de poulet

- 10 g de beurre doux

- 1/2 oignon

- 1 cuillère à café (c.à.c) d’échalote hachée

- 1 c.à.c d’ail haché

- 1 cuillère à soupe (c.à.s) de sauce au piment

- 2 c.à.s de nuoc mam (saumure de poisson)

- 150 ml d’huile

- Assaisonnement : une pincée de sel, glutamate et sucre

* Sauce

- 2 c.à.s de nuoc mam

- 1,5 c.à.s de sucre

- 1 c.à.c de glutamate

- 1 c.à.s de sauce au piment

Vous pouvez ajuster les quantités selon votre goût.

Préparation

- Pour éliminer l’odeur forte du poulet, frottez les ailes avec un peu de sel pendant 5 à 10 minutes afin d’enlever le mucus, puis rincez et laissez égoutter.

- Épluchez l’oignon, retirez la base, lavez-le puis coupez-le en quartiers.

- Faites fondre le beurre dans une poêle à feu moyen. Une fois fondu, ajoutez l’ail et l’échalote hachés, faites - les revenir 3 minutes, jusqu’à ce que ce soit parfumé.

- Ajoutez ensuite l’oignon et faites sauter légèrement 3 minutes.

Cuisson

- Faites chauffer 150 ml d’huile dans une poêle à feu moyen. Quand l’huile est chaude, ajoutez les ailes et faites-les frire environ 15 minutes jusqu’à ce qu’elles soient dorées des deux côtés. Égouttez-les ensuite.

- Versez ensuite le mélange de sauce et laissez cuire à feu doux jusqu’à ce qu’elle épaississe. Ajoutez alors les ailes frites et enrobez-les bien pendant environ 3 minutes.

- Déposez les ailes nappées de sauce beurre-ail sur une assiette et dégustez. Le plat présente une belle couleur dorée, un parfum de beurre et d’ail très appétissant, avec une texture croustillante à l’extérieur et moelleuse à l’intérieur. Il se marie parfaitement avec du riz blanc ou peut être savouré seul à l’apéritif.

Bon appétit !

Nguyên Thành/CVN