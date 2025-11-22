Jarret de porc mijoté à la cantonaise

Plat emblématique de la gastronomie chinoise, ce jarret de porc est une ode à la lenteur et aux saveurs profondes. Sa chair, d’une tendreté exceptionnelle, est confite après de longues heures de mijotage dans un bouillon richement épicé. La palette aromatique est subtilement orchestrée par l’anis étoilé, la cannelle, la cardamome, la réglisse et la sauce soja, créant une sauce sirupeuse et envoûtante. Accompagné de pak-choï à l’eau, c’est le clou du spectacle idéal pour les grandes occasions et les dîners de fête.

Pour 3 personnes

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 01h20

Ingrédients

- 1 kg de jarret de porc (partie avant)

- Une botte de pak-choï

- 10 g de ciboulette

- 1 piment rouge

- 1 petit morceau de gingembre

- 5 g d’anis étoilé

- 2 grandes feuilles de laurier

- 5 g de réglisse

- 1 cardamome

- 5 g de bâton de cannelle

- 10 clous de girofle

- 15 g de sauce de soja

- 150 g de sauce de soja fermentée

- 3 cuillères de café de fécule de tapioca

- 50 ml de vin blanc

- 2 cuillère à soupe (c.à.s) d’huile

- Assaisonnement : sel, sucre, glutamate, fond de volaille, huile de roucou, huile de sésame

Préparation

- Nettoyer soigneusement le jarret de porc et enlever les poils restants. Couper le gingembre en fines tranches. Faire bouillir une grande casserole d’eau avec le gingembre et le vin blanc.

- Plonger le jarret dans cette eau bouillante et le blanchir pendant environ 15 minutes, jusqu’à ce que la peau soit ferme. Égoutter, rincer à l’eau froide et nettoyer toute impureté pour éliminer l’odeur.

Cuisson

- Dans une grande marmite, chauffer 2 c.à.s d’huile. Ajouter l’anis étoilé, la cannelle, les clous de girofle, la cardamome, les feuilles de laurier, le piment, les oignons verts et de gingembre tranché. Faire revenir à feu moyen jusqu’à ce que les épices dégagent leur arôme.

- Verser ensuite 1,5 litre d’eau. Ajouter la réglisse (en dernier pour éviter l’amertume). Assaisonner avec la sauce soja, l’huile de roucou, l’huile de sésame, le sel, le sucre, le glutamate et le fond de volaille. Porter à ébullition.

- Lorsque le bouillon commence à bouillir et que le parfum des épices se dégage, plonger le jarret de porc blanchi dans la marmite. Couvrir et laisser mijoter à feu doux pendant environ 50 minutes, jusqu’à ce que la viande soit tendre et bien imprégnée des saveurs.

* Pak-choï

Laver soigneusement le pak-choï, couper la base et fendre les plus grosses tiges en deux. Porter une casserole d’eau à ébullition, blanchir rapidement le pak-choï pendant 3 secondes. Égoutter immédiatement et plonger dans un bol d’eau glacée pour conserver sa couleur verte et sa texture croquante. Égoutter à nouveau.

* Sauce

- Prélever environ 300 ml de bouillon de cuisson du jarret. Délayer la fécule de tapioca dans 2 c.à.s d’eau froide.

- Verser le mélange dans le bouillon chaud tout en remuant constamment à feu doux jusqu’à obtenir une sauce lisse et légèrement épaisse.

- Disposer les morceaux de jarret mijoté sur un grand plat, entourés de pak-choï. Napper généreusement de sauce brillante et parfumée.

Servir chaud. Bon appétit !

Nguyên Thành/CVN