Préparation : 10 minutes
Réalisation : 15 minutes
Ingrédients
- 1 papaye verte
- 100 g de crevettes séchées
- 1 citron vert
- Une botte de rau răm (renouée odorante)
- 1 piment
- 1 cuillère à soupe (c.à.s) de nuoc mam (saumure de poisson)
- 1 c.à.s de sucre
- 1 c.à.s d’huile
Préparation
- Couper la papaye en deux, retirer les graines et râper la chair en fines lamelles.
- Plonger la papaye râpée dans un saladier d’eau froide, la frotter légèrement puis l’égoutter.
- Laver et égoutter le rau răm, puis le ciseler grossièrement si désiré.
Réalisation
- Faire tremper les crevettes dans de l’eau froide pendant 10 minutes.
- Verser ensuite l’eau et les crevettes dans une petite poêle et laisser cuire jusqu’à évaporation presque complète. Égoutter.
- Ajouter 1 c.à.s d’huile dans la poêle et faire frire les crevettes à feu doux jusqu’à ce qu’elles deviennent légèrement dorées et parfumées.
Astuce : la taille des crevettes séchées influence le temps de trempage et de friture. Les petites crevettes cuisent rapidement (de 2 à 3 minutes).
* Mélanger la salade
- Dans un bol, mélanger 1 c.à.s de nuoc mam, 1 c.à.s de sucre et un piment finement émincé jusqu’à dissolution du sucre.
- Mettre la papaye égouttée dans un grand saladier, ajouter la sauce préparée, les crevettes frites, le jus d’un citron vert et le rau răm.
- Mélanger délicatement jusqu’à ce que les saveurs s’imprègnent bien.
Cette salade de papaye verte aux crevettes séchées, simple mais pleine de saveurs, mêle papaye croquante et crevettes parfumées - une collation parfaite pour toute la famille.
Bon appétit !
Nguyên Thành/CVN