Salade de papaye verte aux crevettes séchées

La salade vietnamienne à base de papaye verte est une entrée vivifiante et légère, offrant un parfait équilibre entre croquant, acidité, douceur et piquant. Les fines lanières de fruit immature s’associent aux crevettes séchées savoureuses et aux herbes fraîches, le tout rehaussé par une sauce typique. Ce mets, riche en vitamines et protéines, est l’apéritif idéal pour stimuler les papilles.

>> Jarret de porc grillé à l’air-fryer

>> Ailes de poulet frites au beurre et à l’ail

>> Bouillon de travers de porc et de colocase géante

Préparation : 10 minutes

Réalisation : 15 minutes

Ingrédients

- 1 papaye verte

- 100 g de crevettes séchées

- 1 citron vert

- Une botte de rau răm (renouée odorante)

- 1 piment

- 1 cuillère à soupe (c.à.s) de nuoc mam (saumure de poisson)

- 1 c.à.s de sucre

- 1 c.à.s d’huile

Préparation

- Couper la papaye en deux, retirer les graines et râper la chair en fines lamelles.

- Plonger la papaye râpée dans un saladier d’eau froide, la frotter légèrement puis l’égoutter.

- Laver et égoutter le rau răm, puis le ciseler grossièrement si désiré.

Réalisation

- Faire tremper les crevettes dans de l’eau froide pendant 10 minutes.

- Verser ensuite l’eau et les crevettes dans une petite poêle et laisser cuire jusqu’à évaporation presque complète. Égoutter.

- Ajouter 1 c.à.s d’huile dans la poêle et faire frire les crevettes à feu doux jusqu’à ce qu’elles deviennent légèrement dorées et parfumées.

Astuce : la taille des crevettes séchées influence le temps de trempage et de friture. Les petites crevettes cuisent rapidement (de 2 à 3 minutes).

* Mélanger la salade

- Dans un bol, mélanger 1 c.à.s de nuoc mam, 1 c.à.s de sucre et un piment finement émincé jusqu’à dissolution du sucre.

- Mettre la papaye égouttée dans un grand saladier, ajouter la sauce préparée, les crevettes frites, le jus d’un citron vert et le rau răm.

- Mélanger délicatement jusqu’à ce que les saveurs s’imprègnent bien.

Cette salade de papaye verte aux crevettes séchées, simple mais pleine de saveurs, mêle papaye croquante et crevettes parfumées - une collation parfaite pour toute la famille.

Bon appétit !

Nguyên Thành/CVN