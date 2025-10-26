Grenouilles grillées de Tri Tôn, une spécialité d’An Giang

Les grenouilles grillées de Tri Tôn s’imposent comme une spécialité emblématique de la province d’An Giang (Delta du Mékong). Ce mets raffiné est élaboré à partir de grenouilles de rizières soigneusement nettoyées, puis généreusement farcies de porc haché relevé par un mélange savoureux : citronnelle, curcuma, feuilles de citron et autres épices aromatiques.

Photo : CTV/CVN

L’étape cruciale de la cuisson voit ces batraciens être rôtis au charbon de bois entre deux lattes de bambou. Cette technique traditionnelle permet d’atteindre la texture idéale : une peau croustillante contrastant avec une chair tendre et juteuse.

Servies avec une sauce aigre-douce à base de tamarin, de gingembre et d’ail, les grenouilles offrent une symphonie gustative inoubliable, mariant à la perfection les notes acidulées, épicées, salées et sucrées.

Pour 2 personnes

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 25 minutes

Ingrédients

- 4 grenouilles

- 2 échalotes

- 4 gousses d’ail

- 2 piments rouges

- 1 brin de citronnelle

- 1 petit morceau de curcuma

- Quelques feuilles de basilic sacré

- Quelques feuilles de citron (coupées en fines lamelles)

- 4 cuillères à soupe (c.à.s) de lait de coco

- 3 c.à.s de saté

- Une pincée de sel

Préparation

- Nettoyez les grenouilles, retirer la peau et les entrailles. Faites-les tremper dans de l’eau salée pendant 5 à 10 minutes, puis rincez et égouttez. Coupez les pattes, hachez-les finement et réservez dans un bol.

- Épluchez et tranchez finement les échalotes, l’ail, le gingembre et le curcuma. Nettoyez la citronnelle, retirez les couches extérieures et coupez-la en petits morceaux. Équeutez les piments. Pilez tous ces ingrédients avec 1/3 c.à.s de sel jusqu’à obtenir une pâte aromatique.

- Réservez 1 c.à.s de cette pâte pour assaisonner la viande de grenouille hachée. Ajoutez au reste de la pâte 3 c.à.s de saté et 4 c.à.s de lait de coco. Mélangez bien pour obtenir la marinade de cuisson.

- Dans le bol de viande hachée, ajoutez la pâte réservée, les lamelles de feuilles de citron et quelques feuilles de basilic sacré. Mélangez pour bien imprégner la viande. Farcissez chaque grenouille avec ce mélange.

Cuisson

Préparez un grill à charbon. Disposez les grenouilles farcies sur la grille à feu moyen. Badigeonnez régulièrement avec la marinade. Retournez-les pendant 15 à 20 minutes jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées des deux côtés.

Les grenouilles grillées de Tri Tôn arborent une belle couleur dorée, dégagent un parfum envoûtant, et leur chair est tendre et juteuse à l’intérieur.

Nguyên Thành/CVN