Bulots parfumés à la citronnelle

Incontournables des tables de fruits de mer au Vietnam, les bulots parfumés ( Babylonia areolata ) à la citronnelle séduisent par l’équilibre parfait de leurs saveurs. Leur chair, à la fois ferme et délicatement croquante révèle une douceur marine naturelle que vient sublimer le mariage ardent de la citronnelle, du gingembre et d’une pointe de piment. Ce grand classique se déguste traditionnellement relevé d’une sauce aigre-douce acidulée ou d’un mélange sel-poivre au citron, pour une explosion de fraîcheur en bouche.

Pour 3 personnes

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 15 minutes

Ingrédients

- 1 kg de bulots

- 200 ml d’eau de coco

- 5 tiges de citronnelle

- 1 cuillère à soupe de sel

- 3 citrons

- Sel au piment vert selon le goût

Préparation

- Rincer soigneusement les bulots plusieurs fois sous l’eau courante afin d’éliminer le sable et les impuretés. Pour un nettoyage optimal, les faire tremper 30 minutes à 1 heure dans de l’eau de rinçage du riz ou dans de l’eau avec du piment émincé, afin qu’ils rejettent toutes les impuretés.

- Laver la citronnelle, l’écraser légèrement puis la couper en tronçons.

- Laver les citrons et les couper en deux pour en extraire le jus.

Cuisson

- Mettre les bulots dans une casserole. Verser l’eau de coco de façon à couvrir environ un tiers à la moitié des bulots (environ 200 ml pour 1 kg).

- Ajouter la citronnelle écrasée et une petite pincée de sel. Couvrir et porter à ébullition à feu vif.

- Dès que l’eau commence à bouillir, découvrir la casserole et remuer les bulots à l’aide de baguettes.

* Astuce : À partir de ce moment, compter précisément 4 minutes. Le respect du temps de cuisson est essentiel pour obtenir des bulots juste cuits, croquants et sucrés, sans chair dure ni détachée de la coquille.

Au bout de 4 minutes, éteindre le feu et couvrir encore 1 minute, afin de terminer la cuisson grâce à la chaleur résiduelle.

* Sauce d’accompagnement

- Dans un bol, associer le sel au piment vert et au poivre. Presser le citron et mélanger jusqu’à l’obtention d’une sauce veloutée. Ajuster l’acidité selon votre goût pour sublimer la dégustation.

- Dresser les bulots soigneusement égouttés sur un plat de service. Savourer-les sans attendre, à cœur, sublimés par l’acidité vive de la sauce au sel pimenté.

Nguyên Thành/CVN