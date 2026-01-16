ASEAN Digital Awards 2026 : le Vietnam remporte deux prix d’or et un prix de bronze

Trois représentants du Vietnam ont été honorés lors de la cérémonie de remise des ASEAN Digital Awards (ADA) 2026, qui s'est tenue dans la soirée du 15 janvier à Hanoï, dans le cadre de la 6 e Conférence des ministres du numérique de l’ASEAN (ADGMIN).

Photo : CTV/CVN

Organisés annuellement depuis 2012, les ASEAN Digital Awards constituent la distinction régionale la plus prestigieuse dans le domaine des logiciels et des solutions numériques, avec six catégories : secteur public, secteur privé, inclusion numérique, contenu numérique, start-up numérique et innovation numérique.

La phase finale de l’ADA 2026, organisée les 14 et 15 janvier à Hanoï, a réuni 18 entreprises finalistes issues des pays de l’ASEAN. Sur les 18 produits présentés par le Vietnam, trois ont accédé à la finale et ont tous été primés.

Dans la catégorie des produits numériques destinés au secteur public, l’écosystème de transport intelligent ELCOM ITS, développé par la société par actions de technologie et de télécommunications ELCOM, a remporté le prix de bronze.

Dans la catégorie start-up numérique, la société MedCAT a décroché le prix d’or avec son produit MedCAT Idus, intégré à la plateforme MedCAT Nexus. Cette solution repose sur de petits modèles de langage (SLM) et de vision-langage (VLM) développés par la société, permettant l’extraction et la restructuration de données non structurées avec un taux de précision de 97%, et est déjà appliquée dans des secteurs tels que la banque et la santé.

Le second prix d’or du Vietnam a été attribué à la solution VCB Tablet de la Banque commerciale par actions pour le commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank), dans la catégorie innovation numérique. VCB Tablet est une plateforme numérique transformant les guichets traditionnels en guichets mobiles sans papier, permettant aux clients particuliers et aux entreprises d’effectuer de nombreuses opérations à distance dans un environnement numérique sécurisé.

Selon les organisateurs, les candidatures ont été évaluées sur la base de critères stricts portant sur la créativité, l’efficacité de l’application et la valeur sociale, et ces prix visent à promouvoir la coopération et à accélérer la transformation numérique au sein de l’ASEAN.

VNA/CVN