Le Vietnam cherche à promouvoir ses exportations des produits agricoles vers l'UE

Le ministère des Affaires étrangères a organisé, l’après-midi du 13 novembre à Hanoï, un séminaire stratégique axé sur les mesures de promotion de l'exportation des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques vers l'Union européenne (UE).

>> L’industrie du poivre du Vietnam vise un chiffre d’affaires de plus de 1,5 milliard de dollars

>> Près de 4.000 codes de produits approuvés pour l’exportation vers la Chine

>> Les produits OCOP confirment leur valeur dans l’économie agricole

Photo : VNA/CVN

S’exprimant à l’événement, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a souligné que l'excellence des relations politiques et l'Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA) constituaient des fondements solides pour permettre au Vietnam d'exploiter pleinement le potentiel du marché européen.

Elle a rappelé que l’UE était le troisième marché mondial pour ces produits, mais que la part du Vietnam y demeurait modeste, avoisinant seulement 3%. Ce chiffre est faible compte tenu des avantages comparatifs du pays dans l’exportation de produits clés tels que le café, la noix de cajou, le poivre, le riz, les produits aquatiques et les fruits tropicaux.

La vice-ministre a invité les participants à discuter ouvertement des solutions visant à augmenter les exportations de manière stable et durable, en particulier face au renforcement par l'UE des réglementations strictes en matière de normes environnementales, de critères verts et de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (IUU).

Les débats ont fait émerger un consensus clair sur la nécessité d'une transition stratégique : il faut passer de l'exportation de produits bruts à celle de produits à haute valeur ajoutée. La priorité doit être donnée à la qualité durable plutôt qu'à la quantité, en s'alignant sur les exigences élevées du marché européen. Les participants ont également insisté sur l'importance de renforcer l'image de marque nationale et d'incorporer la culture et l'histoire vietnamiennes dans chaque produit.

Photo : VNA/CVN

Des représentants locaux ont souligné l'urgence d'une "transformation verte" des filières, ainsi que l'importance d'une aide concrète pour l'adaptation aux normes environnementales et techniques de l'UE. L'Association vietnamienne des producteurs et exportateurs de produits aquatiques (VASEP) a réitéré les difficultés majeures engendrées par la "carte jaune" INN (pêche illégale, non déclarée et non réglementée). Elle a exprimé le souhait de recevoir un soutien technique et technologique direct de l'UE afin d'améliorer la capacité nationale à se conformer pleinement aux réglementations de pêche durable.

En conclusion, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a réaffirmé l’engagement du ministère des Affaires étrangères à accompagner les localités et les entreprises dans l’accès au marché européen et à poursuivre les échanges avec les autorités de l’UE afin de lever les obstacles et tirer parti des opportunités offertes par l’EVFTA. Elle a appelé à renforcer la construction de marques nationales et la mise en valeur de l’identité vietnamienne à travers les produits.

VNA/CVN