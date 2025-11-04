Les produits OCOP confirment leur valeur dans l’économie agricole

Le programme OCOP "À chaque commune son produit" affirme son rôle essentiel dans le développement de l’économie agricole, contribuant à accroître la valeur des produits agricoles et à promouvoir des méthodes de production modernes.

De nombreuses localités du Sud, telles que Dông Nai, Tây Ninh et Hô Chi Minh-Ville, l’ont mis en œuvre avec succès, se distinguant par la qualité de leurs produits OCOP, l’application de technologies de pointe et leur intégration à des marchés durables.

Grenier à produits OCOP

Après près de sept ans de mise en œuvre (2019-2025), la province de Dông Nai s’est hissée parmi les régions les plus performantes du pays en matière de développement des produits OCOP. Le programme a marqué durablement le développement économique rural.

Selon Nguyên Van Thang, directeur adjoint du Service de l’agriculture et de l’environnement de la province de Dông Nai, la province compte à ce jour 490 produits OCOP (trois étoiles ou plus) issus de 323 exploitations. Parmi ceux-ci, huit produits répondent aux normes nationales cinq étoiles et six autres présentent un fort potentiel pour l’obtenir.

La structure des produits OCOP de la province est également très diversifiée : les produits alimentaires représentent plus de 87%, les boissons plus de 4%, les plantes médicinales 2% et l’artisanat 5%. En particulier, de nombreux produits transformés à base de jacquier, d’ananas, de banane, de taro, de café, etc., sont devenus des marques familières aux consommateurs. Par ailleurs, trois produits OCOP dans les domaines du tourisme communautaire et de l’écotourisme contribuent également à promouvoir l’image locale.

La vice-présidente du Comité populaire provincial de Dông Nai, Nguyên Thi Hoàng, a déclaré que le succès du programme OCOP repose non seulement sur les efforts des producteurs, mais aussi sur le soutien concerté des départements, des agences et des secteurs concernés.

Dans les prochains mois, la province continuera d’accompagner les acteurs, notamment ceux qui ont le potentiel d’obtenir la certification 5 étoiles, afin de constituer un dossier complet en vue d’une reconnaissance nationale. Parallèlement, elle encouragera l’application des technologies, la transformation des produits et renforcera les liens avec les zones d’approvisionnement en matières premières afin de créer une chaîne de valeur complète.

Outre l’amélioration de la qualité des produits, Dông Nai s’attache également à développer le marché de la consommation par le biais d’actions de promotion commerciale, de conférences de réseautage, et de la création d’une plateforme de commerce en ligne dédiée aux produits agricoles.

La province ambitionne d’assurer la traçabilité électronique de 100% des produits OCOP d’ici 2030, d’intégrer 70% de ces produits aux circuits de distribution modernes et de faire en sorte que chaque localité dispose d’au moins un point de présentation des produits agricoles OCOP associé au tourisme.

Avec plus d’un million d’hectares de terres agricoles et un fort potentiel pour les cultures et l’élevage, Dông Nai est considérée comme le grenier à produits agricoles conventionnels du Sud-Est. Des arbres fruitiers aux cultures industrielles en passant par l’élevage industriel à grande échelle, la région dispose d’atouts solides pour développer des produits agricoles conventionnels à forte valeur ajoutée, destinés aux marchés nationaux et internationaux.

Diffusion du modèle OCOP moderne et durable

Dans la province de Tây Ninh, le programme OCOP est efficacement intégré aux activités de promotion commerciale, notamment grâce à la plateforme de vente en ligne TikTok Shop, mise en place par le Service de l’industrie et du commerce provincial.

Plus de 20 entreprises et unités de production OCOP proposent des produits typiques tels que des galettes de riz séchées à la rosée, du sel de crevettes, des saucisses, du thé de corossol et des nids d’hirondelle, attirant ainsi de nombreux consommateurs en ligne.

Trân Dang Tiên, directeur adjoint du Service de l’industrie et du commerce de Tây Ninh, a déclaré que l’utilisation des plateformes numériques permet aux entreprises OCOP de toucher les jeunes consommateurs, d’élargir leur marché et de s’adapter à l’essor du commerce électronique. Cette initiative représente une avancée majeure en matière de promotion commerciale, contribuant au développement des produits OCOP de Tây Ninh, tant sur le marché intérieur qu’à l’export.

Par ailleurs, la province mise également sur le développement des produits agricoles de haute technologie, tels que les citrons sans pépins, les fruits du dragon, les pommes cannelle et les melons, cultivés selon les normes VietGAP et GlobalGAP et exportés vers des marchés exigeants comme le Japon, la République de Corée et l’Europe.

Lors de la première Foire d’Automne 2025, qui s’est tenue à Hanoi du 25 octobre au 4 novembre, la province a présenté plus de 100 produits OCOP et industriels typiques, illustrant ainsi son orientation de développement "vert, numérique et durable", alliant agriculture de pointe et industrie de transformation moderne.

Parallèlement, Hô Chi Minh-Ville, le plus grand centre économique du pays, illustre le dynamisme d’une agriculture urbaine intelligente dans le cadre du développement des produits OCOP. Selon le Département de l’agriculture et de l’environnement de Hô Chi Minh-Ville, en avril 2025, la ville comptait 366 produits OCOP certifiés, issus de 141 entités, soit près du double de l’objectif fixé pour la période 2021-2025.

Cependant, l’absence d’un produit ayant obtenu la certification nationale 5 étoiles souligne un défi : les critères OCOP actuels privilégient encore les zones rurales traditionnelles, tandis que Hô Chi Minh-Ville s’oriente vers une transformation approfondie, basée sur l’application des technologies et l’économie numérique.

Conformément au plan de développement agricole 2025, Hô Chi Minh-Ville entend restructurer le secteur agricole pour une économie verte et circulaire, en s’appuyant sur les produits OCOP. Dans le même temps, le développement de l’agriculture biologique et des modèles agricoles de haute technologie sera encouragé, notamment par la mise en place de codes de localisation des zones de production et d’une traçabilité électronique.

Le Service de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville est également chargé de développer la marque des principaux produits agricoles de la ville, d’élargir les marchés d’exportation et de mettre en place des circuits de distribution modernes. Notamment, la coopération avec la plateforme TikTok Shop pour la formation aux techniques de vente en ligne a permis à des centaines d’entreprises agricoles locales d’améliorer leurs performances commerciales et de promouvoir efficacement leurs marques.

De manière générale, la région du Sud-Est se dessine une carte agricole locale riche et diversifiée, où produits agricoles, artisanaux et touristiques s’harmonisent avec la culture et la technologie. Chaque localité choisit sa propre voie, mais toutes partagent l’objectif de transformer les mentalités, d’accroître la valeur des produits et d’élargir le marché.

VNA/CVN