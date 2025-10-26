Agriculture

Près de 4.000 codes de produits approuvés pour l’exportation vers la Chine

Selon le ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement, l’Administration générale des douanes de Chine (GACC) a approuvé à ce jour 3.938 codes de produits agricoles et alimentaires permettant aux entreprises vietnamiennes d’exporter vers ce marché.

Photo : VNA/CVN

Sur ce total, 250 codes ont été approuvés au cours des 10 premiers mois de cette année.

La Chine est actuellement l’un des partenaires commerciaux les plus importants et les plus prometteurs du Vietnam, et constitue également un marché d’importation agricole clé.

Face à l’imposition par la Chine d’exigences de plus en plus strictes sur les produits agricoles et alimentaires importés, de nombreuses coopératives et entreprises vietnamiennes ont proactivement standardisé leurs processus de production et investi dans les matières premières et la transformation en profondeur afin d’accroître leur compétitivité et de maintenir des exportations durables.

Le 14 octobre, la GACC a publié la version révisée des Dispositions administratives relatives à l’enregistrement douanier des fabricants étrangers de produits alimentaires importés en République populaire de Chine (Décret n°280), qui entrera en vigueur le 1er juin 2026 et remplacera le Décret n°248, en vigueur depuis 2022.

Cette nouvelle politique constitue un ajustement important de la politique de gestion des importations alimentaires, impactant directement toutes les entreprises exportant des produits agricoles et alimentaires vers le pays, y compris le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le Dr Ngô Xuân Nam, directeur adjoint du Bureau SPS du Vietnam, a déclaré que le groupe directement concerné par le Décret 280 est celui des entreprises qui produisent, transforment et conservent des produits alimentaires destinés à l’exportation vers la Chine. Il s’agit notamment d’usines de transformation de produits agricoles, de fruits de mer, de produits carnés, de lait, d’amidon, de jus, de boissons et de produits agricoles séchés.

Le responsable a conseillé aux entreprises de vérifier leur code d’enregistrement sur le portail CIFER de la GACC, notamment en cas de changement de localisation, d’entité juridique ou de licence nationale. En effet, conformément à la nouvelle réglementation, si le changement affecte le système de gestion de la sécurité alimentaire, le code d’enregistrement sera immédiatement révoqué.

Il a également souligné que le décret 280 clarifie le champ d’application des installations de stockage, des entrepôts frigorifiques ou des entrepôts de transit à l’étranger, qui sont tenus de s’enregistrer s’ils participent à la chaîne de conservation des produits transformés avant leur exportation vers le marché chinois.

Selon le Dr Ngô Xuân Nam, le décret 280 constitue une avancée, et non un obstacle. Si le Vietnam maintient un système de contrôle de la sécurité alimentaire efficace et transparent, ainsi qu’un mécanisme d’alerte précoce, le risque sera évalué à un faible niveau et les entreprises vietnamiennes seront classées parmi les entreprises prioritaires.

Pour tirer profit des opportunités offertes par le décret 280, il a suggéré que les agences de gestion continuent de synchroniser les données sur les zones de culture, les zones de production, les installations de transformation et les systèmes de traçabilité, ce qui constitue une base importante pour la Chine et d’autres partenaires pour évaluer la capacité de gestion et la transparence du Vietnam.

VNA/CVN