Accord commercial réciproque : Vietnam et États-Unis poursuivent les négociations techniques

Les négociations techniques entre le Vietnam et les États-Unis sur l’Accord bilatéral de commerce réciproque, équilibré et équitable, se poursuivent à Washington, D.C., du 12 au 14 novembre.

Sous la direction du ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, et du représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, ces négociations, menées conformément au calendrier établi, visent à obtenir des résultats encourageants.

Faisant suite à la huitième session ministérielle tenue le 10 novembre entre le ministre Nguyên Hông Diên et le représentant Jamieson Greer, le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a rencontré le 12 novembre Rick Switzer, représentant adjoint américain au Commerce.

Dans une ambiance ouverte, franche et constructive, les échanges ont porté sur les relations économiques et commerciales bilatérales, ainsi que sur la mise en œuvre des résultats de la huitième session ministérielle. Le vice-ministre Nguyên Sinh Nhât Tân a convenu de certains contenus principaux sur lesquels les groupes de négociations techniques des deux pays doivent concentrer leurs efforts, afin de garantir des résultats optimaux.

Cette phase est jugée essentielle, car elle définit des orientations pour les équipes techniques et souligne la volonté des deux nations de promouvoir une coopération commerciale stable, équilibrée, équitable et durable.

Rick Switzer a salué les progrès significatifs du Vietnam en matière de politique commerciale, de réformes institutionnelles et d’intégration internationale, tout en reconnaissant les avancées notables des cycles de négociations précédents. Il a affirmé que la collaboration étroite entre les deux parties faciliterait le processus de négociation.

Les deux délégations ont convenu de maintenir une coordination étroite et d’intensifier les échanges entre leurs groupes techniques, afin de finaliser rapidement un nouveau cadre de coopération commerciale bilatérale, contribuant ainsi à renforcer le Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis.

Immédiatement après cette réunion, les délégations ont entamé les travaux au sein de leurs groupes respectifs pour négocier les points inscrits à l’ordre du jour.

Dans l’après-midi du même jour, le ministre Nguyên Hông Diên a tenu des réunions avec les dirigeants de Gulf of America Energy Sourcing LLC (GAES), une entreprise énergétique américaine basée en Louisiane. Il a également rencontré Joseph (Joe) Damond, président de Global Life Sciences chez Crowell Global Advisors (CGA), ancien représentant commercial adjoint des États-Unis (1989-2001) et chef de la délégation américaine lors des négociations de l’accord commercial entre le Vietnam et les États-Unis (1995-2000).

Le ministre a reconnu et apprécié les propositions de GAES, réaffirmant la volonté du Vietnam de favoriser la participation étrangère au développement de ses infrastructures, ainsi qu’à son marché du gaz naturel liquéfié (GNL) et de l’énergie.

