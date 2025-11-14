Hanoï approuve la construction d’une route reliant l’aéroport de Gia Binh à la capitale

Une résolution autorisant l’investissement dans le projet de construction de l’autoroute reliant l’aéroport de Gia Binh à Hanoï a été adopté le 13 novembre lors de de la session thématique du Conseil populaire de Hanoï du 16 e mandat 2021-2026.

>> Investissement massif dans l’aéroport de Gia Binh pour en faire le 2e aéroport au Nord

>> Mécanismes et politiques spécifiques pour l’aéroport de Gia Binh à Bac Ninh

>> L’aéroport international de Gia Bình va devenir un hub aérien régional

Photo : VGP/CVN

Le projet sera réalisé dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP), via un contrat de type construction-transfert (BT). Le coût d’investissement préliminaire du projet s’élève à plus de 32.970 milliard de dôngs et a été proposé par Sun Group.

La compensation de l’investisseur se fera par le transfert de terrains d’une superficie estimée à 723,3 ha, situés dans les communes de Phù Dông et Thuân An. La construction de l’infrastructure est prévue pour 2025-2026.

La route traversera les communes de Thuân An, Phu Dông, Thu Lâm et Dông Anh, à Hanoi, ainsi que les quartiers de Tu Son et de Phu Khê dans la province de Bac Ninh.

Le nouveau tronçon, d’une longueur de 7 km et d’une largeur de 120 m, sera directement relié à l’autoroute Hanoï - Ha Long et à l’autoroute Hanoï - Thai Nguyên/Périphérique 3.

Par ailleurs, le tronçon d’environ 6,55 km parallèle à l’autoroute Hanoi-Thai Nguyên/Périphérique 3 sera élargi afin d’atteindre la largeur standard de 120 m.

Le projet prévoit également la construction des voies d’accès reliant l’autoroute Hanoï - Thai Nguyên/Périphérique 3 à la voie d’accès du pont Tu Liên : l’une en direction du pont depuis Gia Binh et l’autre en direction de Gia Binh depuis le pont. Chaque route, d’une longueur de 2,5 km, comportera trois voies et améliorera considérablement la connectivité.

Une fois achevé, ce projet créera la liaison la plus courte et la plus moderne entre Hanoï et l’aéroport de Gia Binh, promouvant le développement socio-économique, optimisant la logistique intelligente et le commerce électronique, et réduisant la surcharge pour l’aéroport international de Nôi Bài.

Le projet permettra également de renforcer la connectivité de la capitale et d’assurer le bon déroulement des vols officiels et des activités de relations extérieures internationales.

VNA/CVN