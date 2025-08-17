Le Vietnam brille au Festival du film de l’ASEAN à Hong Kong (Chine)

Le 3ᵉ Festival du film de l’ASEAN se tient du 7 au 31 août dans la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), avec la projection de 24 films des dix pays membres de l’ASEAN et de quatre pays partenaires de l’initiative ''la Ceinture et la Route''.

Photo : VNA/CVN

Parmi les œuvres présentées, le filme Đào, phở et piano du réalisateur vietnamien Phi Tiên Son a particulièrement séduit le public international lors de sa projection le 15 août.

Organisé par la Fondation Hong Kong - ASEAN et les consulats généraux des pays de l’ASEAN, le festival constitue une opportunité pour les habitants de Hong Kong de découvrir la diversité culturelle de l’Asie du Sud-Est.

Véritable carrefour entre la Chine et l’ASEAN, Hong Kong joue un rôle clé dans la promotion des échanges économiques, commerciaux et culturels. Les films retenus visent à renforcer les liens communautaires, en particulier auprès des jeunes, tout en mettant en lumière la puissance douce du cinéma régional.

Lors de la cérémonie d’ouverture, les organisateurs et représentants consulaires ont coupé un gâteau symbolisant le 58ᵉ anniversaire de l’ASEAN.

Charles Chia, directeur exécutif de la Fondation Hong Kong - ASEAN, a souligné que cette édition était la première élargie au-delà de l’ASEAN, avec l’intégration de films de quatre pays partenaires, dont une coproduction hungaro-vietnamienne.

Selon lui, le cinéma joue un rôle de passerelle culturelle essentiel dans un monde traversé par de profondes divisions. Outre les projections, plus de dix tables rondes entre réalisateurs et producteurs permettent d’encourager la coopération professionnelle avec le secteur cinématographique hongkongais. Il a également exprimé le souhait de voir davantage de films vietnamiens à l’avenir.

À propos de Đào, phở et piano, Charles Chia a salué un titre ''empreint de poésie'' et une œuvre capable de restituer une période historique cruciale du Vietnam, tout en offrant au public hongkongais une fenêtre sur sa société et sa culture.

De son côté, Zoltán Páldi, consul général de Hongrie à Hong Kong, a annoncé la projection le 22 août de Our Blossom, coproduction hungaro-vietnamienne racontant une histoire d’amour entre une jeune Vietnamienne et un jeune Hongrois. Selon lui, cette œuvre met en lumière les liens profonds entre la Hongrie, l’Europe et l’Asie du Sud-Est, notamment avec le Vietnam.

Lors de la projection de Đào, phở et piano, Lê Duc Hanh, consule générale du Vietnam à Hong Kong, a rappelé que la participation du Vietnam cette année coïncidait avec deux jalons : le 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale (2/9/1945 - 2/9/2025), ainsi que le 30ᵉ anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2025).

Le film se situe au début de 1947, un an après la déclaration d’indépendance, dans un contexte marqué par la famine, l’analphabétisme massif et un combat inégal contre la colonisation française.

À travers des personnages emblématiques - un couple de fiancés, un prêtre, un intellectuel, des marchands de phở (soupe de nouilles de riz au bœuf ou au poulet, emblématique du Vietnam) - l’œuvre dresse le portrait sensible d’un peuple animé par l’aspiration à la paix, à l’indépendance et à l’unité nationale.

La consule a également souligné que l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN en 1995 avait été une décision stratégique historique, ouvrant une nouvelle phase d’intégration et de développement. Depuis trois décennies, le pays contribue activement à bâtir un environnement pacifique et coopératif propice au développement partagé.

Avec Đào, phở et piano, le consulat général du Vietnam à Hong Kong réaffirme son soutien au Festival du film de l’ASEAN, appelé à devenir une plateforme culturelle incontournable, favorisant la solidarité dans la diversité qui caractérise l’Association.

VNA/CVN