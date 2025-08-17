Films d’animation dans les salles obscures : succès et défis

Cet été, les cinémas vietnamiens connaissent un changement dans leur programmation. Pour la première fois, deux films d’animation “ made in Vietnam ” sont sortis simultanément, aux côtés de productions de genres divers tels que comédie, thriller, romance ou action.

Dê Mèn - Cuôc phiêu luu toi xóm lây lội (L’Aventure du Grillon au Village boueux) et Trang Quynh nhi : Truyên thuyêt Kim Nguu (Petit érudit Quỳnh : La légende du Buffle d’or) sont deux films d’animation vietnamiens sortis dans les salles obscures du pays presque simultanément, au moment où les élèves commençaient leurs vacances d’été.

Le poète et critique Phong Viêt constate que c’était un fait marquant pour la saison estivale des films de cette année. C’est aussi un élan pour le marché des films d’animation car, dans cette industrie, tout le monde sait que faire un film d’animation est ce qu’il y a de plus difficile - un genre qui demande beaucoup de temps, d’efforts et d’énergie créative aux réalisateurs.

Du livre à l’écran : pari réussi

“Nous pouvons être fiers que, bien que nous n’ayons pas encore de films d’animation à succès mondial ou régional, ces deux productions précitées sont sorties en salles, et que +Dê Mèn - Cuộc phiêu luu toi xóm Lây Lôi+ ait réalisé un bon chiffre d’affaires à ce jour”, observe Phong Viêt.

L’Aventure du Grillon au Village boueux est une adaptation de la célèbre œuvre littéraire Dê Mèn phiêu lưu ký (Les aventures du Grillon) de l’écrivain Tô Hoài (1920-2014), à laquelle le réalisateur a insufflé une touche de modernité pour s’adapter aux goûts des spectateurs d’aujourd’hui, en particulier ceux de la jeune génération.

Le film a été entièrement produit par une équipe vietnamienne, avec une technologie d’animation 3D moderne, des personnages aux designs vivants, des couleurs éclatantes et des décors variés. L’équipe de production a passé plus de trois ans à construire un monde entièrement animé d’insectes subtilement humanisés tout en conservant les caractéristiques biologiques de chaque espèce.

Il est à noter qu’il s’agit du premier film vietnamien à être entièrement produit par un studio numérique - un modèle de création collaboratif entre la société CinePlus, la province de Thái Nguyên et l’Université des technologies de l’information et des communications de Thái Nguyên (ICTU). Cela marque la première fois dans le pays qu’un long métrage est produit par une équipe composée d’enseignants, d’étudiants et de spécialistes en technologie.

Pour sa part, Trang Quynh nhi : Truyên thuyêt Kim Nguu a été réalisé par l’“Artiste Émérite” Trinh Lâm Tùng et son équipe. D’une durée de 90 minutes, ce film mêle aventure, fantasy et comédie, autour des péripéties de Quỳnh, un jeune érudit bien connu des contes populaires vietnamiens.

Le film compte plus de 150 personnages et recrée la richesse de la culture et des coutumes vietnamiennes à travers le langage de l’animation. Le film présente des images et des couleurs riches, avec de nombreux décors de villages scintillants, de montagnes et de rivières majestueuses ; les motifs et les détails artistiques des objets, des costumes et des moyens de transport à l’écran sont réalisés avec soin et minutie.

Le chemin n’est pas tout rose

Cependant, les parcours en salle obscurs de ces deux films ont été complètement différents. Dê Mèn - Cuôc phiêu luu toi xóm Lây Lôi a bénéficié d’une promotion et d’une communication bien orchestrées, avec de nombreuses images, clips et extraits publiés sur les réseaux sociaux, suscitant la curiosité et l’intérêt du public. Après près de deux mois en salles, le petit Grillon a rapporté 21,1 milliards de dôngs à l’équipe de production, un chiffre considérable pour un film d’animation national.

En revanche, Trang Quynh nhi : Truyên thuyêt Kim Nguu n’a pas eu cette chance. Son réalisateur Trinh Lâm Tùng est un artiste passionné par l’animation, mais il n’a pu se concentrer que sur la production, sans pouvoir gérer la promotion et la communication du film. Au moment de la sortie de ce film, il était difficile de trouver des informations le concernant, comme les lieux et les horaires de projection, contrairement aux autres films projetés à la même période.

En conséquence, le film n’est resté en salle obscure qu’un mois sans atteindre un large public et n’a rapporté qu’un peu plus de 3,2 milliards de dôngs alors que Trinh Lâm Tùng a investi beaucoup de cœur et d’efforts dans ce projet, et le film lui-même a reçu des commentaires positifs du public.

Commentant cette production, le critique Phong Viêt a déclaré que c’était “très dommage”, car selon son évaluation, ce film en partie supérieur à Dê Mèn - Cuôc phiêu luu toi xóm Lây Lôi, n’a pourtant pas atteint le niveau de chiffre d’affaires espéré. “Dans ce cas, nous devons faire la distinction clairement : un film qui fait un bon chiffre d’affaires n’est pas forcément un bon film, et un bon film n’est pas forcément un succès commercial en salles”, analyse-t-il.

Si un bon film comme Trang Quynh nhi : Truyên thuyêt Kim Nguu avait touché un public plus large, bénéficié de davantage de séances en salle et réalisé de meilleures recettes, cela aurait pu constituer une véritable source d’encouragement - à la fois pour les réalisateurs et pour le public, qui aurait ainsi vu que le Vietnam est pleinement capable de produire de bons films d’animation, à l’image des œuvres étrangères qui dominent souvent le box-office ces dernières années.

Malgré tout, la sortie en salle de deux films d’animation vietnamiens cette été marque une avancée importante. Ce sont là les premières pierres posées pour redonner confiance et espoir aux réalisateurs, dans un contexte de forte concurrence, notamment pour ceux qui restent passionnés par leur art et attachés à la qualité artistique.

