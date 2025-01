Les dix événements culturels les plus marquants de 2024

1. Publication de nombreux documents juridiques et politiques majeures dans le domaine culturel

Photo : VNA/CVN

Lors de sa 8e session, l’Assemblée nationale (XVe législature) a officiellement adopté la Loi sur le patrimoine culturel (amendée), ainsi que le plan d’investissement pour le Programme cible national du développement culturel pour la période 2025-2035. Par ailleurs, le Premier ministre Pham Minh Chinh a approuvé deux plans d’aménagement stratégiques : l’un pour le réseau des infrastructures culturelles et sportives, et l’autre pour le système touristique pour la période 2021-2030, avec une vision à 2045. La directive gouvernementale N°30, datée du 29 août 2024, sur le développement des industries culturelles vietnamiennes a également marqué une étape importante en fixant des orientations à long terme pour ce secteur.

2. Une année de succès pour les patrimoines vietnamiens sur la scène internationale, avec trois distinctions majeures

Photo : CTV/CVN

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a inscrit les motifs en relief des neuf urnes dynastiques de la Cité impériale de Huê au Registre des documents du patrimoine de la région Asie-Pacifique. Le parc géologique de Lang Son a été reconnu comme géoparc mondial par cette organisation, et le Festival de la déesse Bà Chua Xu du mont Sam a été ajouté à la Liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. En outre, Hô Chi Minh-Ville et la ville de Son La, province éponyme du Nord, ont rejoint le “Réseau mondial des villes apprenantes“ de l’UNESCO.

Lors de la 10e session de l’Assemblée générale de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, le Vietnam a été élu vice-président avec une large confiance des membres.

3. Le cinéma vietnamien brille par sa qualité et ses performances au box-office

Photo : CTV/CVN

Parmi les œuvres à succès figurent le film Cu li không bao gio khoc (Le coolie ne pleure jamais) du réalisateur Pham Ngoc Lân, qui a remporté le prix “The Best First Feature Award” (Meilleur premier long métrage) à la Berlinale 2024 (74e édition du Festival international du film de Berlin). Mua trên cánh buom (Pluie sur les ailes de papillon), titré en anglais Don’t cry, butterfly, de la jeune réalisatrice Duong Diêu Linh, a gagné le Iwonderfull Grand Prize, le prix le plus prestigieux de la Semaine internationale de la critique dans le cadre du 81e Festival international du film de Venise (Mostra de Venise). Ce film a également décroché le prix du film le plus innovant (Most Innovative Film).

Côté box-office, outre le film Đào, pho và piano (Pêche, pho et piano), qui a connu un succès inattendu avec des recettes dépassant 20 milliards de dôngs, plusieurs autres productions du secteur privé ont également établi des records. Parmi eux, Mai et Lât mat 7 : Môt điêu uoc (Face-à-face 7 : un souhait) ont été les deux plus gros succès de l’histoire du cinéma vietnamien, avec des recettes de respectivement 573 milliards et 482 milliards de dôngs.

4. Les célébrations des grands événements commémoratifs organisées avec succès

Photo : VNA/CVN

L’année 2024 a été marquée par des commémorations majeures, telles que le 70e anniversaire de la Victoire de Điên Biên Phu (7 mai), le 70e de la Libération de la capitale (10 octobre) et le 80e de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam (22 décembre). Ces événements ont brillamment mêlé traditions et activités modernes variées, telles que des expositions en ligne, des reconstitutions immersives et l’utilisation d’espaces publics extérieurs pour des expositions interactives. Cette approche novatrice a généré un fort engouement dans la communauté, illustrant une créativité dans l’organisation des célébrations.

5. Une forte progression de l’industrie musicale vietnamienne

Photo : CTV/CVN

L’année 2024 a vu la réussite de nombreux concerts et spectacles musicaux de grande envergure. Parmi eux, “Anh trai say hi” (Dites bonjour, ne dites jamais au revoir) et “Anh trai vuot ngàn chông gai” (Pourquoi m’appeler par le feu) ont attiré des dizaines de milliers de spectateurs à chaque représentation, rivalisant avec des événements internationaux tels que le concert de BlackPink à Hanoï en 2023. En outre, les concerts d’artistes indépendants comme “Vu Concert” de Vu, “Nguoi đàn ông hát” (L’homme qui chante) de Tùng Duong, “Sketch a Rose” de Hà Anh Tuân (organisés à Singapour et en Australie), ainsi que “My Soul” de My Tâm aux États-Unis, ont marqué les esprits. Le Festival de musique Hozo à Hô Chi Minh-Ville a également rencontré un immense succès, consolidant les bases d’un développement durable pour l’industrie musicale vietnamienne.

6. Le lancement de l’indice d’attractivité des tournages (PAI) dynamise le cinéma et le tourisme

Photo : CTV/CVN

L’Indice d’attractivité des tournages (Production Attraction Index - PAI), initiative pilotée par l’Association vietnamienne pour la promotion du développement cinématographique, a porté ses fruits après une année de mise en œuvre. La province de Phú Yên (Centre) s’est classée en tête du PAI en 2023 et 2024. Et grâce aux politiques de soutien de cette localité, le film Ngày xua có môt chuyên tình (Il était une fois une histoire) a été tourné sur place, devenant le seul représentant vietnamien au 7e Festival international du film de Hanoï en 2024.

Alors que dix provinces avaient participé au PAI en 2023, ce chiffre est passé à 37 en 2024 et continue de croître. Ce modèle unique au monde, adapté au contexte vietnamien, devrait stimuler le développement du cinéma national. Par ailleurs, de nombreuses activités promotionnelles combinant cinéma et tourisme ont été organisées aux États-Unis, en République de Corée, ainsi que dans plusieurs localités vietnamiennes.

7. Le Festival du design créatif de Hanoï attire un nombre record de visiteurs

Photo : VNA/CVN

Se déroulant du 9 au 17 novembre 2024 sous le thème “Carrefour créatif”, le festival a attiré plus de 300.000 visiteurs, un record pour cet événement annuel. Environ 1.000 créateurs (artistes, architectes, commissaires d’exposition…) et 500 organisations y ont participé à travers 110 activités créatives variées. L’utilisation de bâtiments historiques tels que la Maison des invités du gouvernement (Bac Bô Phu), l’Opéra de Hanoï, l’Université des sciences naturelles relevant de l’Université nationale de Hanoï (autrefois Université de l’Indochine), et le Palais des enfants de Hanoï, comme espaces d’exposition, a renforcé la sensibilisation à la préservation du patrimoine architectural de la ville, tout en proposant des moyens innovants de valorisation.

8. Huynh Thi Thanh Thuy et les lauréates des concours de beauté marquent leur empreinte à l’international

Photo : CTV/CVN

Huynh Thi Thanh Thuy, Miss Vietnam 2022, a participé au concours Miss International 2024 au Japon et est devenue la première Vietnamienne à remporter le titre suprême de ce concours créé en 1960. Par ailleurs, lors du concours Miss Charm organisé à Hô Chi Minh-Ville, la présentatrice Quynh Nga a été sacrée 2e dauphine. À Miss Intercontinental 2024, Bùi Khánh Linh a décroché le titre de 3e dauphine, tandis qu’à Miss Cosmo 2024, Xuân Hanh a atteint le Top 5.

9. Une année dynamique pour les festivals internationaux de cinéma au Vietnam

Photo : CTV/CVN

Le Vietnam a organisé trois grands rendez-vous internationaux de cinéma : le Festival international du film de Hô Chi Minh-Ville (HIFF) en avril, le Festival du film asiatique de Đà Nang (DANAFF) en juillet, et le Festival international du film de Hanoï (HANIFF) en novembre. Le HIFF a contribué à positionner la mégapole du Sud en tant que future membre du Réseau des villes créatives de l’UNESCO. Le DANAFF, pour sa deuxième édition, a renforcé sa réputation grâce à une organisation de plus en plus professionnelle, en mettant en avant des films asiatiques et vietnamiens de qualité et en organisant quatre colloques internationaux. Concernant le HANIFF, sa septième édition a coïncidé avec la célébration du 70e anniversaire de la Libération de la capitale (10 octobre), donnant une signification particulière à l’événement.

10. Le Musée d’histoire militaire du Vietnam attire un nombre record de visiteurs

Photo : VNA/CVN

Situé dans les quartiers de Tây Mô et Đai Mô du district de Nam Tu Liêm à Hanoï, le Musée d’histoire militaire du Vietnam, abrite sur près de 387.000 m² plus de 150.000 objets, dont quatre trésors nationaux. Avec une architecture unique et des expositions modernes intégrant des technologies interactives, il offre aux visiteurs une expérience immersive. Le musée est également un espace artistique, présentant des œuvres sculpturales et des installations réalisées à partir de matériaux de guerre tels que des carcasses d’avions et des fragments de bombes. Depuis son ouverture au public le 1er novembre 2024, il accueille entre 30.000 et 40.000 visiteurs les jours de pointe, atteignant jusqu’à 60.000 visiteurs par jour le week-end, un record jamais atteint par un musée vietnamien, surpassant même les musées les plus fréquentés au niveau mondial.

Linh Thao/CVN