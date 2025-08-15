Hanoï crée un héritage avec des souvenirs qui racontent une histoire

La foire-exposition "Hanoi Great Souvenirs" 2025 se déroule du 14 au 17 août à la Citadelle impériale de Thang Long et devrait être un moment fort qui relie le passé et le présent tout en faisant progresser les produits culturels et souvenirs de la capitale sur les marchés nationaux et étrangers.

Avec ses laques scintillant sous des murs anciens et ses soies flottant au vent aux côtés de vestiges en pierre, cet événement a ouvert ses portes en grande pompe à la Citadelle impériale de Thang Long. Plus qu’un simple marché, cet événement célèbre l’artisanat et l’identité culturelle vietnamiens.

Plus de 100 stands s’étendent désormais sur 5.000 m2 de ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, présentant les plus beaux souvenirs, l’artisanat traditionnel et les spectacles culturels de la capitale. L’événement met en avant les produits du programme OCOP (À chaque commune son produit), ainsi que des démonstrations en direct et des expériences immersives conçues pour faire revivre des traditions ancestrales.

Du 14 au 17 août, l’exposition promeut non seulement l’image internationale de Hanoï en tant que "Ville millénaire, Ville de paix, Ville créative", mais renforce également son engagement en faveur des entreprises locales.

Pour les artisans et les producteurs, notamment ceux des 1.350 villages d’artisanat reconnus de la ville, c’est l’occasion d’accéder à des marchés plus vastes, de stimuler les échanges commerciaux et d’accroître la visibilité de leurs produits à l’exportation.

"L’artisanat de la ville est déjà présent sur des marchés tels que les États-Unis, l’Union européenne, le Japon, la Russie et le Moyen-Orient", a déclaré Vo Nguyên Phong, directeur du Département de l’industrie et du commerce de Hanoi.

Les villages d’artisanat de Hanoi représentent 45% du total national, a-t-il ajouté, un chiffre qui souligne l’importance de la capitale pour le secteur.

Au-delà du commerce, l’exposition se veut également inspirante. En reliant le travail des artisans contemporains à l’un des lieux historiques les plus sacrés du pays, les organisateurs espèrent renforcer la fierté culturelle et inciter les jeunes et les visiteurs étrangers à s’intéresser davantage au riche patrimoine artistique du Vietnam.

La foire-exposition "Hanoi Great Souvenirs" 2025 devrait devenir un événement phare qui relie le passé et le présent, rehaussant le profil de la culture et des souvenirs vietnamiens tant au pays qu’à l’étranger.

