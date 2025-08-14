À Hanoï, 121 projections de films célèbrent la Fête nationale

Une douzaine de longs métrages sont présentés au public lors de 121 projections gratuites en août et septembre, dans le cadre des célébrations du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre).

Photo : Archives/CVN

Le programme comprend 80 projections itinérantes destinées aux habitants des quartiers et des communes ; aux travailleurs des parcs industriels et des zones franches d’exportation ; aux élèves et aux étudiants; et aux détenus des centres de rééducation et d’éducation surveillée à Hanoi.

Du 1er août au 15 septembre, 40 projections sont également proposées au cinéma Kim Dông (19, rue Hàng Bài) et au cinéma 2 Septembre (9, rue Lê Lai) les vendredis, samedis et dimanches soir.

Par ailleurs, le Centre culturel et bibliothèque de Hanoï organisera une projection de film combinée à une performance artistique sur la scène en plein air du centre culturel, d’information et de sport du quartier de Phu Diên le 22 août.

Photo : CTV/CVN

Parmi les films phares figurent Cánh Đồng Hoang (Terre dévastée). Le film racontre les époux Ba Do, agents de liaison des forces révolutionnaires, qui vivent avec leur bébé dans une cabane au milieu de la plaine des Joncs, une immense étendue d’eau quasi désertique. Affrontant les bombardements aériens, jour et nuit, ces trois êtres humains vont livrer un combat acharné à la machine de guerre américaine.

On compte également d’autres films révolutionnaires vietnamiens tels que Sao Tháng Tám (Étoile d’août), Hà Nội Mùa Đông Năm 46 (Hanoï, hiver 1946), Ngã Ba Đồng Lộc (Carrefour de Dông Lôc) et Hà Nội 12 Ngày Đêm (Hanoï, 12 jours et 12 nuits) et Đào, phở và piano (Pêche, Pho et Piano).

Le programme vise à proposer au public de la capitale une sélection de longs métrages, de documentaires et d’œuvres d’animation riches en valeur historique et artistique, recréant l’atmosphère héroïque des journées historiques d’automne et favorisant la fierté nationale, le patriotisme et l’esprit d’autonomie.

VNA/CVN