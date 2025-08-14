Culture

L'exposition “L’Homme qui écrit l’histoire en images” du photographe Minh Lộc

Le matin du 14 août, au siège de l’Association de photographie de Hô Chi Minh-Ville, s’est ouverte l’exposition “L’Homme qui écrit l’histoire en images” du photographe Minh Lộc, un hommage émouvant à l’artiste qui, depuis 70 ans, consacre sa vie à la photographie pour immortaliser les instants marquants de l’histoire et de la vie quotidienne.

L’exposition présente 99 œuvres emblématiques retraçant le parcours créatif de Minh Lộc, illustrant à la fois des moments clés de l’histoire du Vietnam et des scènes vivantes du quotidien. Parmi elles figurent des séries célèbres telles que les ouvriers de l’industrie charbonnière de Quang Ninh, la lutte acharnée des “12 jours et nuits” pour défendre Hanoï à la fin de 1972, ou encore les images des habitants du Sud accueillant la libération du 30 avril 1975 – aujourd’hui reconnues comme œuvres majeures par l’Association de photographie de Hô Chi Minh-Ville.

Au-delà des instants historiques, ces clichés révèlent aussi des moments de vie empreints d’humanité, sublimant la beauté du travail et de l’existence. Par son objectif, Minh Lộc conjugue avec finesse dimension journalistique et artistique, offrant des images à la fois authentiques et riches en émotion.

Lors de l’inauguration, Đoàn Hoài Trung, président de l’Association de Photographie de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré : "Bien qu’âgé, l’artiste Minh Lộc reste animé par la passion et la détermination d’organiser cette exposition. Dans l’atmosphère commémorant les 80 ans de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre, ces photos permettront au public de mieux comprendre les sacrifices et la ténacité des combattants ainsi que l’esprit résilient de toute une nation à travers une période historique héroïque".

Né en 1937 à Dông Tháp sous le nom de Nguyễn Hữu Lộc, Minh Lộc partit pour le Nord en 1955. De 1960 à 1994, il fut photoreporter pour l’Agence Vietnamienne d’Information. En 1973, il retourna travailler dans le Sud, continuant de capturer de précieux instants d’une époque mouvementée.

Tout au long de sa carrière, il reçut de nombreux prix prestigieux : Premier Prix du journal soviétique en 1968, Médaille d’Argent de l’Union Internationale des Journalistes (IOJ) en Irak, Prix d’Excellence de l’Union soviétique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que le Record vietnamien du “photographe ayant immortalisé le plus de grues en images”. En 2022, certaines de ses photos célèbres représentant les femmes du Nord pendant la guerre, telles que “Le 18 décembre 1972, les bombardements américains de la gare de Hanoï”, “Femmes miliciennes en alerte” ou “Chants couvrant le bruit des bombes”, ont été récompensées par le Prix Hô Chi Minh et le Prix de l’État en littérature et arts.

Pour Minh Lộc, "ces clichés en noir et blanc ne peuvent résumer toute l’histoire de la nation, mais ils constituent un jalon destiné à rappeler aux générations présentes et futures que la paix, l’indépendance et l’unité du pays ne se sont pas obtenues sans effort".

Selon Đoàn Hoài Trung, cette exposition n’est pas seulement un événement artistique, mais aussi l’expression du sens de la responsabilité d’un photographe envers l’histoire et la société. Les images exposées éveillent la fierté nationale, renforcent la conscience de préserver les valeurs historiques et témoignent de la gratitude de la photographie vietnamienne envers ses pionniers.

L’exposition “L’Homme qui écrit l’histoire en images” est ouverte gratuitement au public jusqu’au 20 août au siège de l’Association de photographie de Hô Chi Minh-Ville (122 rue Sương Nguyệt Ánh, quartier Bến Thành). Elle promet d’être un rendez-vous culturel où les histoires en images de Minh Lộc continueront d’inspirer et de nourrir l’amour de la patrie.

Texte et photos : Quang Châu/CVN