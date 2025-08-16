Plongée dans l’art du tissage de nattes d’un village centenaire

Les nattes en jonc du village de Phú Tân, souples et raffinées, naissent sous les mains patientes et expertes des artisans locaux, perpétuant une tradition unique à Ô Loan, dans la province de Dak Lak, au Centre du pays.

Fort de plus d’un siècle d’existence, ce village d’artisanat a traversé les générations. Ici, le tissage manuel des nattes subsiste avec ténacité : il ne représente pas seulement un moyen de subsistance, mais aussi un précieux héritage culturel, véritable “âme du terroir” pour les habitants.

Texte et photos : Khanh Hoa - Phuong Nga/VNA/CVN