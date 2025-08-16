Plongée dans l’art du tissage de nattes d’un village centenaire
Les nattes en jonc du village de Phú Tân, souples et raffinées, naissent sous les mains patientes et expertes des artisans locaux, perpétuant une tradition unique à Ô Loan, dans la province de Dak Lak, au Centre du pays.
Fort de plus d’un siècle d’existence, ce village d’artisanat a traversé les générations. Ici, le tissage manuel des nattes subsiste avec ténacité : il ne représente pas seulement un moyen de subsistance, mais aussi un précieux héritage culturel, véritable “âme du terroir” pour les habitants.
|À l’aube, les champs s’éveillent sous la main des cueilleurs de jonc.
|Les fibres de jonc sont immergées dans un bain de teinture en ébullition afin de conserver l’éclat des couleurs plus longtemps.
|Au fil des années, le tissage manuel a été remplacé par un procédé plus automatisé.
|Nouer avec précision les fils sur les contours de la natte, pour en sceller les bords d’une touche raffinée.
|Tissée de jonc et de mémoire, la natte accompagne les jours et les saisons, fidèle compagne d’un quotidien ancestral - œuvre humble et subtile, à la croisée du rustique et de l’artistique.
|Les nattes terminées font l’objet d’un contrôle rigoureux.
Texte et photos : Khanh Hoa - Phuong Nga/VNA/CVN