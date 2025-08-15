80ᵉ anniversaire de la Fête nationale

Une kyrielle d’événements au Palais présidentiel à Hanoï

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2025), le site historique du Président Hô Chi Minh, situé au Palais présidentiel à Hanoï, organise, en collaboration avec plusieurs partenaires, une série d’activités commémoratives riches de sens.

>> De nombreux spectacles artistiques seront organisés pour le 80e anniversaire de la Fête nationale

>> À Hanoï, 121 projections de films célèbrent la Fête nationale

>> Organisation des cérémonies d’inauguration et de lancement de projets

>> 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale : 250 projets inaugurés ou mis en chantier

Les partenaires incluent : le Comité de gestion des sites historiques de la province de Diên Biên, le musée Nguyên Chi Thanh, le Centre national d’archives I, le Département vietnamien du maintien de la paix (relevant du ministère de la Défense), le Bureau permanent du ministère de la Police pour les opérations de paix des Nations unies, la Maison d’édition de l’Armée populaire, ainsi que le groupe Sun Group.

Parmi les temps forts figurent trois expositions thématiques : "Vietnam - Hô Chi Minh - Moments clés de l’histoire nationale", "Parcours pour la paix", "Continuer à écrire l’histoire de la paix".

S’y ajoutent la présentation de deux ouvrages : Le Président Hô Chi Minh et le général Nguyên Chi Thanh et L’ancien Palais du gouverneur général de l’Indochine et l’actuel site du Palais présidentiel, ainsi que le lancement d’une visite en réalité augmentée du Palais présidentiel, offrant une expérience immersive inédite.

Rendre hommage au Président Hô Chi Minh

Organisée conjointement par le site historique du Palais présidentiel et le Comité de gestion des sites historiques de Diên Biên, l’exposition "Vietnam - Hô Chi Minh - Moments clés de l’histoire nationale" retrace les grandes étapes du parcours révolutionnaire du Vietnam sous la direction du Parti et du Président Hô Chi Minh. Plus de 200 photographies, documents et objets y sont présentés, illustrant la pensée, la morale et le style du grand dirigeant.

Selon Hoàng Dao Cuong, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, ces événements ont pour objectif de commémorer les mérites immenses du Président Hô Chi Minh et des générations d’anciens combattants, tout en célébrant les valeurs de paix, d’indépendance, de solidarité et d’amitié entre les peuples.

"L’exposition contribue à reconstituer de manière vivante le processus de fondation, de défense et de développement du pays, sous la lumière de la pensée de Hô Chi Minh. Elle nourrit le patriotisme, renforce la fierté nationale, affirme la confiance dans l’avenir et suscite l’aspiration à contribuer à l’essor national", a-t-il déclaré.

L’exposition "Parcours pour la paix" rend hommage aux contributions majeures du Président Hô Chi Minh et du général Nguyên Chi Thanh dans la lutte pour l’indépendance nationale du peuple vietnamien. Elle met aussi en lumière le rôle proactif du Vietnam dans la promotion de la paix mondiale.

Un patrimoine vivant

De son côté, "Continuer à écrire l’histoire de la paix" transmet, à travers images et documents, un message clair : l’aspiration constante du peuple vietnamien à la paix, à l’indépendance et à la poursuite des valeurs humanistes initiées par le Président Hô Chi Minh. Cette exposition affirme également le rôle actif du Vietnam dans les missions actuelles de maintien de la paix à l’échelle internationale.

Lê Thi Phuong, directrice du site historique du Palais présidentiel, souligne que cette série d’activités contribue à promouvoir les valeurs inestimables de ce lieu classé monument national spécial : "Elle permet de mieux comprendre les sacrifices et les contributions du Président Hô Chi Minh dans la fondation de la République démocratique du Vietnam en 1945, ainsi que dans l’œuvre de défense nationale".

Texte et photos : Hoàng Phuong/CVN