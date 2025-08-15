Une exposition célèbre l’aspiration profonde du Vietnam à la prospérité

À l’occasion du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale, la Bibliothèque nationale du Vietnam invite le public à découvrir une exposition exceptionnelle. Intitulée “ Mùa thu độc lập và Khát vọng phồn vinh ” (Automne de l’indépendance et aspiration à la prospérité), elle retrace huit décennies d’histoire, marquées par les combats pour la liberté et l’émergence d’un Vietnam moderne.

L’exposition “Automne de l’indépendance et aspiration à la prospérité” a été inaugurée le 15 août à la Bibliothèque nationale du Vietnam, située au 31 rue Tràng Thi à Hanoï.

Organisée sous l’égide du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, cette manifestation offre une plongée immersive dans 80 ans d’histoire nationale. Elle célèbre à la fois la Révolution d’Août (19 août 1945) et la Fête nationale (2 septembre 1945).

Plus de 800 documents d’archives rares et 80 photographies soigneusement sélectionnées composent cette riche collection. Livres, cartes, journaux, magazines et images inédites retracent les étapes clés de la construction identitaire vietnamienne, depuis la première grande victoire du XXe siècle lors de la Révolution d’Août, jusqu’aux progrès majeurs accomplis sous la direction du Parti communiste du Vietnam et du Président Hô Chi Minh.

Les œuvres exposées sont organisées en quatre sections thématiques : "La Révolution d’Août 1945 - La première grande victoire de la nation au XXe siècle", "La Fête nationale du 2 septembre 1945 - Un événement glorieux pour le peuple vietnamien à l’époque de Hô Chi Minh", "La valeur historique et la signification contemporaine de la Révolution d’Août et de la Fête nationale", "Le Vietnam - 80 ans de progrès constants".

Chacune de ces sections éclaire un aspect essentiel de la quête d’indépendance, du patriotisme et de la résilience du peuple vietnamien.

Un Vietnam dynamique et tourné vers l’avenir

Au-delà de sa vocation historique, l’exposition célèbre également les réalisations contemporaines du Vietnam et son aspiration constante à la prospérité et à l’autonomie.

Selon le directeur de la Bibliothèque nationale du Vietnam, Nguyên Xuân Dung, "chaque objet exposé constitue un morceau d’histoire ; chaque photographie est une tranche de la mémoire collective ; chaque document est un témoin vivant de son époque. Le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre n’est pas seulement une occasion de revisiter le passé, mais aussi de puiser de la force, de renforcer la confiance et de nourrir l’aspiration à s’élever".

Cet événement culturel vise à sensibiliser le public à la valeur des traditions patriotiques, tout en encourageant la nation à poursuivre les objectifs fixés par le XIIIe Congrès national du Parti, en préparation du XIVe Congrès.

Avec un mélange poignant de mémoire et d’espoir, cette exposition offre aux visiteurs une expérience vivante et authentique, rappelant combien la liberté conquise il y a 80 ans est le socle d’un Vietnam dynamique et tourné vers l’avenir.

L’exposition se tient jusqu’au 15 septembre.

Texte et photos : Thuy Hà/CVN