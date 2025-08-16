Musée des beaux-arts du Vietnam

Témoigner par l'art : l'héritage des artistes-soldats s'expose à Hanoï

À l'occasion du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2025), le Musée des beaux-arts du Vietnam a inauguré, le 15 août, l'exposition "Enfants de la Patrie" à Hanoï.

Selon Nguyên Anh Minh , directeur du musée, l'exposition présente 80 œuvres créées entre 1947 et 1986, de différentes techniques : huile, laque, soie, papier, bois et plâtre.

Un hommage à travers l'art

L'exposition met en lumière le travail de plusieurs générations d'artistes, des arts plastiques de l'Indochine à l'art de la résistance, jusqu'aux courants de rénovation et de modernité. À travers des styles riches et des langages visuels vivants, les œuvres honorent les "enfants de la nation" qui ont sacrifié leur jeunesse, leur énergie et leur sang pour protéger et construire le pays.

Depuis la première guerre d’Indochine jusqu’aux années de reconstruction du pays, des générations d’artistes, dont beaucoup ont été formés à l’École des beaux-arts de l’Indochine, ont laissé des œuvres riches en expression, marquant des pages glorieuses de l’histoire nationale.

Ces premières œuvres d'art révolutionnaire, puissantes et patriotiques, ont non seulement documenté l'histoire, mais ont également jeté les bases du développement de l'art vietnamien moderne, inspirant les jeunes générations d'artistes à innover.

Rendre hommage aux anonymes

Selon Luong Xuân Doàn, président de l'Association des beaux-arts du Vietnam, l'exposition est une occasion unique d'admirer des peintures et des sculptures qui capturent à la fois la réalité des combats et la vie quotidienne du peuple.

Parmi les œuvres emblématiques exposées figurent : Nguyên Van Trôi (gravure sur bois - Hoàng Dao Khánh), Madame Nguyên Thi Dinh (fusain - Diệp Minh Châu), le médecin Tôn Thât Tùng opérant dans le bunker de l’hôpital Viêt Duc (Van Duong Thành), le combattant exemplaire de la mine de Câm Pha Pham Trong Thuy (Nguyên Sáng), l’Héroïne du travail Nguyên Thi Khuong (Thân Trong Su), la milicienne sur l’épave d’un avion américain (Lê Công Thành), la guérillero de Cu Chi (Huynh Phuong Dông)…

L’exposition présente également des œuvres de grandes figures de l’art moderne vietnamien telles que Phan Kê An, Nguyên Sáng, Bùi Xuân Phái, Diệp Minh Châu, Nguyên Sy Ngoc, Huynh Van Gâm, ainsi que des artistes morts pour la Patrie comme Hoàng Anh, Hà Xuân Phong et entre autres.

En plus des figures historiques, l'exposition rend hommage aux millions de personnes anonymes, incluant les soldats de la Marine, les femmes guérilleros et les mères de soldats.

L'exposition est ouverte au public jusqu'au 10 septembre.

Hoàng Phuong/CVN