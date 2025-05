Semaine du film célébrant le 135e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh

La Semaine du film célébrant le 135 e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890 - 19 mai 2025) a débuté dans la soirée du 12 mai, au Théâtre de chansons folkloriques de Nghê An, ville de Vinh, province de Nghê An (Centre).

>> Sur les traces de Hô Chi Minh au musée Ban Dông



>> Restauration de la zone exposant la statue du Président Hô Chi Minh au musée de Newhaven

>> Vietnam - Brésil : de l'héritage de Hô Chi Minh à un partenariat moderne

>> Hô Chi Minh - David Ben Gourion : Rencontre historique entre deux leaders de l’indépendance

Photo : VNA/CVN

Organisé par le Département du cinéma (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme) et le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Nghê An, cet événement fait partie de la série d'activités du Festival national du village de Sen (Lotus) 2025.

Se déroulant du 12 au 15 mai, l’événement présente trois films suivants : le documentaire "Nét vẽ từ trái tim" (Peintures du cœur) et les deux long métrages "Vầng trăng thơ âu" (La lune d'enfance) et "Đào, phở và piano" (Pêche, pho et piano). En plus des projections de films, le public a l’occasion d’interagir avec les artistes et l’équipe de film.

Le Festival national du village de Sen 2025 se déroule du 10 au 19 mai dans la ville de Vinh et le district de Nam Dàn (province de Nghê An), terre natale du Président Hô Chi Minh avec de nombreuses activités diverses, exprimant la gratitude et le respect du peuple envers le leader éminent national, héros de la libération nationale et célébrité culturelle exceptionnelle et représentant du mouvement pour la libération des peuples opprimés dans le monde.

VNA/CVN