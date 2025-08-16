Hanoï célèbre l’automne 1945 et réaffirme sa volonté de développement

Le soir du 15 août, sur la place de la Révolution d’Août (Hanoï), a eu lieu le programme artistique spécial "Hanoï - Depuis l’automne historique de 1945".

>> Hanoï en tête des tendances de recherche touristique pour les vacances de la Fête nationale

>> Hanoï annonce un plan de déviation de la circulation pour le défilé de la Fête nationale

>> 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale : 250 projets inaugurés ou mis en chantier

>> Hanoï crée un héritage avec des souvenirs qui racontent une histoire

Photo : VNA/CVN

Cet événement marquant de la capitale était inscrit dans sa série d’activités célébrant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre (1945-2025), ainsi que les autres grandes fêtes et événements historiques importants de 2025.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et plusieurs autres dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’État y ont assisté.

Dans son discours d’ouverture, le président du Comité populaire de Hanoï, Trân Sy Thanh, a rappelé que, 80 ans plus tôt, sur cette même place, s’était tenu le meeting du 19 août 1945, marquant le début de l’insurrection générale pour prendre le pouvoir dans tout le pays.

C’est ici que l’esprit patriotique et la détermination à reconquérir l’indépendance et la liberté ont créé un jalon éclatant, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, devenue aujourd’hui la République socialiste du Vietnam, ouvrant une ère d’indépendance et de liberté associée au socialisme, a-t-il dit.

Au cours de 80 années de défense, de construction et de développement, en particulier près de 40 années de Renouveau, le Vietnam a obtenu de nombreuses réalisations dans tous les domaines, affirmant sa position et son prestige sur la scène internationale. Hanoï demeure le centre politique et administratif national, tout en étant le moteur économique, culturel, éducatif, scientifique, technologique et d’intégration internationale.

Honorer l’histoire et l’amour de la Patrie

Photo : VNA/CVN

Le président du Comité populaire de la ville a souligné que l’organisation du programme artistique sur la place de la Révolution d’Août visait à honorer l’histoire, l’amour de la Patrie et l’esprit révolutionnaire, tout en envoyant un message fort sur l’esprit d’autonomie, l’aspiration au développement et la volonté de perpétuer la glorieuse tradition. Le programme traduisait également l’engagement de bâtir une capitale verte – intelligente – moderne, contribuant avec l’ensemble du pays à réaliser l’objectif d’un Vietnam puissant, prospère et heureux.

Le programme, composé de trois parties et six actes, a retracé les jalons marquants des 80 années depuis la Révolution d’Août 1945, depuis l’atmosphère de l’automne révolutionnaire et la Déclaration d’indépendance, en passant par la bataille “Dien Bien Phu aérienne", jusqu’à l’image des "trains du printemps" symbolisant une Hanoï élégante, résolue sur la voie du développement d’une capitale riche, civilisée et intégrée.

Le message visait à susciter la fierté, l’amour de la Patrie, la gratitude envers les générations précédentes, et à inspirer la jeunesse à perpétuer la tradition nationale.

Le point d’orgue de l’événement a été les trois projections en mapping 3D et le feu d’artifice artistique, alliant musique, lumière et technologie, emmenant le public dans un voyage depuis les jalons historiques héroïques, à travers l’espace culturel éclatant de Thang Long - Hanoï, jusqu’à l’image d’une capitale créative et moderne.

Le programme a été retransmis en direct sur la chaîne VTV1 et relayé sur la chaîne H1 de Hanoï, offrant au public l’occasion de profiter d’un festin artistique riche en émotions, contribuant à diffuser les valeurs historiques et culturelles de la capitale.

VNA/CVN