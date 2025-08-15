Hô Chi Minh-Ville

Une fresque murale de 300 mètres dans la rue Nguyên Huu Canh

Sur la rue Nguyên Hữu Cảnh, quartier de Sài Gòn, à Hô Chi Minh-Ville, une fresque monumentale de 300 mètres de long et 6 mètres de haut attire l’attention des habitants et des visiteurs.

Plus qu’une simple œuvre d’art en plein air, il s’agit d’une réalisation culturelle porteuse de sens, contribuant à l’embellissement du paysage urbain tout en marquant des jalons historiques majeurs : le 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août, la Fête nationale du 2 septembre, ainsi que le 50ᵉ anniversaire de la Libération du Sud et de la réunification nationale.

La fresque retrace avec force et vivacité le parcours allant de l’aéroport de Biên Hòa jusqu’à l’image imposante des 36 formations de la parade militaire, pour se conclure par un feu d’artifice éclatant sur le quai de Bạch Dang. Chaque coup de pinceau transmet un message de patriotisme, ravivant fierté et reconnaissance envers le glorieux passé de la nation.

Un hommage vibrant qui attire les foules

Sous un soleil accablant, Lê Thị Linh, étudiante à l’Université de Thu Dầu Một, n’a pas hésité à parcourir plus de 30 km depuis l’ancienne province de Bình Dương avec son amie Nguyên Thị Mỹ Linh pour admirer l’œuvre.

«J’ai assisté à la parade militaire du 50ᵉ anniversaire et cette impression m’est restée gravée. Lorsque j’ai vu les images de la fresque sur internet, même inachevée, mais déjà magnifique, j’ai aussitôt proposé à mon amie de venir», confie Linh.

Les deux jeunes filles ont choisi un moment plus calme pour faire leurs photos. Mỹ Linh ajoute : «Le trajet est long, mais cela en valait la peine. La voir en vrai est encore plus impressionnant.»

Une collaboration artistique d’envergure

Le projet est porté par la Police de Hô Chi Minh-Ville, en partenariat avec la société Nippon Paint Vietnam, et mobilise une vingtaine de jeunes artistes. Lancé à la mi-juin, le travail s’effectue par équipes de 6 à 10 personnes, de 8h à 18h, souvent sous une chaleur accablante. Des bâches sont parfois déployées pour protéger les peintures et préserver la santé des artistes.

Il s’agit de la vingtième fresque de la série «Un Vietnam magnifique», mais celle-ci se distingue par son ampleur et sa portée historique.

Selon Lê Tuấn Minh Viên, chef du groupe artistique, l’œuvre illustre fidèlement le déroulement de l’événement "A50" : de l’aéroport de Biên Hòa, à l’atmosphère solennelle des 36 formations de parade, jusqu’au feu d’artifice scintillant sur les rives de la rivière Sài Gòn. «Nous voulions immortaliser non seulement l’histoire, mais aussi la joie de la paix ressentie par les anciens combattants et la population. Cette fresque exprime le lien entre passé, présent et avenir», explique-t-il.

Bá Vương, membre de l’équipe, confie : «J’ai participé à de nombreux projets de fresques, mais cette fois-ci, je me sens particulièrement ému et fier. Chaque coup de pinceau semble chargé d’émotions.»

Bien qu’encore en cours d’achèvement (à 90%), la fresque attire déjà de nombreux jeunes et touristes. Un groupe de visiteurs témoigne : «Nous imaginions quelque chose de beau, mais la réalité est encore plus grandiose.»

Le long de ce mur de 300 mètres, chaque formation de parade est représentée avec une grande précision : uniformes impeccables, gestes synchronisés, drapeaux aux couleurs éclatantes… L’ensemble restitue l’atmosphère solennelle du jour de la réunification et rend hommage aux sacrifices des générations passées pour la paix dont bénéficie le pays aujourd’hui.

Un représentant du comité d’organisation souligne : «Cette fresque ne se limite pas à embellir le paysage urbain ou à créer un point d’intérêt sur la rue Nguyễn Hữu Cảnh. C’est un véritable musée d’histoire à ciel ouvert, une source de fierté et de réflexion pour les habitants comme pour les visiteurs. C’est aussi un cadeau spirituel offert par Hô Chi Minh-Ville à la population, à l’occasion des grandes fêtes nationales.»

Texte et photos : Quang Châu/CVN